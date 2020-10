Violeta Alexandru: Ne pregatim sa completam cadrul legal in situatia inchiderii scolilor

"Asa cum stiti, pun in practica ordonanta de urgenta care se refera la toate aceste situatii rezultate din anchetele epidemiologice care identifica in mod clar un focar si care solicita scolii sa ia masuri in sensul inchiderii activitatii la clasa si va spuneam ca pun in aplicare laolalta cu celelalte masuri active acest cadru legal pe care il avem in vigoare. Ne pregatim sa-l completam pentru situatiile aparute si in sedinta de Guvern.Urmatoarele modificari vor cuprinde si alte situatii pe care comitetele judetene pentru situatii de urgenta trebuie sa si le asume", a spus Violeta Alexandru, la sediul Biroului Electoral Central (BEC), unde a fost prezenta alaturi de mai multi lideri liberali pentru depunerea listelor cu semnaturi pentru candidatii la alegerile parlamentare.Ministrul Muncii a fost intrebat ce solutii are pentru parintii care au aflat intr-un termen scurt ca trebuie sa-si lase cu cineva copiii in contextul inchiderii scolilor.Ea a precizat ca noile masuri nu vor fi aplicate retroactiv."Nicio lege nu se aplica retroactiv. (...) Dincolo de hotararile de Guvern, baza pe care o avem pentru orice modificare o reprezinta hotararile comitetelor judetene pentru situatii de urgenta", a explicat ministrul Muncii.