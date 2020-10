Virgil Popescu: Am promis si am dus la indeplinire o misiune strategica-identificarea de parteneri din state NATO pentru Reactoarele 3 si 4

Romania si SUA au parafat un acord interguvernamental extins care permite cooperarea in ceea ce priveste domenii de importanta pentru Romania, cum ar fi proiectul Unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavoda, retehnologizarea Unitatii 1, precum si cooperare pe diverse paliere in domeniul nuclear civil din Romania."Romania face astazi un pas urias inainte in dezvoltarea parteneriatului strategic pe care il are cu Statele Unite ale Americii, in ceea ce priveste componenta energie, respective cooperarea in domeniul nuclear civil. Am promis, si am dus la indeplinire, o misiune strategica: Identificarea de parteneri din state NATO pentru Reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda.Acordul pe care l-am parafat astazi alaturi de Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Dan Brouillette, ne permite sa avem tehnologie si expertiza americana atat pentru Reactoarele 3 si 4, cat si pentru retehnologizarea Unitatii 1, pastrand tehnologia CANDU 6, in cadrul unui consortiu mai amplu euro-atlantic, reprezentand tari care fac parte din NATO, si cu sprijin financiar din partea partenerilor implicati. In plus, se creeaza cadrul unei ample cooperari intre Romania si SUA in domeniul nuclear civil. In acelasi timp, ne dorim ca pe langa partenerii americani sa ii avem parteneri si pe canadieni si francezi. Dovedim astazi ca se pot obtine parteneriate serioase, predictibile, daca exista vointa politica si munca sustinuta. Pentru SNN acest parteneriat este deosebit de important in dezvoltarea companiei, care se afla pe o traiectorie ascendenta, mai ales dupa ce a intrat in indicii FTSE Russell. Felicit SNN pentru munca depusa pana acum si-i incurajez sa implementeze, cu responsabilitate, pasii urmatori", a declarat Virgil Popescu, conform unui comunicat al ministerului de resort.Totodata, potrivit sursei citate, un alt pas important pentru Romania in relatia cu SUA, care a fost facut in cadrul acestei vizite, consta in atragerea de investitii masive in domenii importante din tara noastra."Separat de acordul parafat, am reusit sa identificam interesul SUA si pentru o componenta de finantare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic - inclusiv energie nucleara si gaz natural lichefiat si din domeniul infrastructurii - rutiera, cale ferata, depozite de gaze , printr-un Memorandum de Intelegere cu Exim US. De asemenea, la Washington DC, am avut o intalnire si cu reprezentantii USDFC (The United States International Development Finance Corporation) in vederea posibilitatii extinderii acestui interes financiar prin implicarea diferitelor institutii de finantare ale SUA. Vreau sa multumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest acord si memorandumul sa devina realitate. Acestea au pornit de la declaratia comuna a Presedintilor celor doua state partenere, domnul Klaus Iohannis si domnul Donald Trump , din data de 20 august 2019, iar pentru demararea efectiva a acestei cooperari multumim Prim-Ministrului Romaniei, domnul Ludovic Orban si Ambasadorului SUA in Romania, Excelentei Sale Adrian Zuckerman si echipei Secretarului pentru Energie", a spus ministrul.In ceea ce priveste Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, faza de parafare reprezinta atingerea unui acord de principiu asupra textului si principalelor elemente ale dezvoltarii proiectelor si partilor implicate, proiectul de acord urmand a fi transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului EURATOM, cooperarea in cadrul acordului fiind subordonata prevederilor nationale, europene si internationale.Scopul Acordului Interguvernamental este dezvoltarea programului nuclear civil din Romania prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate si siguranta nucleara si, implicit, intarirea securitatii, diversitatii, sigurantei in exploatare si stabilitatii energetice si de mediu ale Romaniei, obiective asociate si proiectelor de investitii ale SNN, retehnologizarea Unitatii 1 si extinderea capacitatii CNE Cernavoda.Acordul acopera mai multe arii de cooperare, printre care: Proiectul Unitatilor 3 si 4, retehnologizarea Unitatii 1, cooperare in diferite domenii, precum reglementare, schimburi intre laboratoare de cercetare si universitati, pregatire personal, cercetare si dezvoltare.Aditional proiectelor actuale, Reactoarele 3 si 4 si Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, Acordul prevede si cooperarea pe termen lung si foarte lung prin posibilitatea dezvoltarii reactoarelor modulare mici in Romania, pe un amplasament care urmeaza a fi stabilit, in vederea asigurarii in viitor a flexibilitatii si scalabilitatii tehnologiilor nucleare.Tehnologia utilizata in dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 va fi CANDU 6, similar celei utilizate in prezent la unitatile 1 si 2.In ceea ce priveste componenta de finantare, SUA isi exprima interesul ferm in utilizarea Exim Bank, US International Development Finance Corporation si alte institutii finantatoare aplicabile si disponibile din SUA care sa sprijine finantarea globala a proiectelor.