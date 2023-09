Cum o șantaja mama lui Vlad Pascu pe prietena „oxicomană” a tânărului drogat: „Depinde de tine ce spui mâine ca să se facă probe!” INTERCEPTĂRI

Miruna Pascu, mama tânărului drogat care a accidentat mortal două persoane în Vama Veche, a ajuns în arest preventiv vineri, 15 septembrie, după ce a făcut tot posibiliul să influențeze martorii din dosar. Mama lui Vlad Pascu a contactat-o pe prietena „oxicomană” a acestuia, Rebecca Lăzărescu, pe care a „învățat-o” ce să spună în fața anchetatorilor, în așa fel încât fiul ei să scape mai ieftin. Miruna Pascu nu și-a pus nicio secundă problema că nu numai Rebecca o ascultă, ci și DIICOT.

Miruna Pascu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București, după ce a fost reținută pentru 24 de ore pentru infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor.

Fiul ei, Vlad Pascu, este deja în arest preventiv pentru deținere de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței în vederea consumului ilicit de droguri.

După tragedia din Vama Veche, unde Vlad Pascu a lovit mortal cu mașina doi tineri, presa a publicat o înregistrare video în care acesta și prietena lui, Rebecca Lăzărescu, glumesc că ei sunt „oxicomani”, nu toxicomani, în timp ce consumă stupefiante.

După apariția imaginilor în spațiul public, a rezultat că Rebecca Lăzărescu este fiica Simonei Aura Lăzărescu, consilieră la Primăria Sectorului 1.

Părinții lui Vlad Pascu – Miruna și Mihai Claudiu Pascu – sunt dezvoltatori imobiliari, ei deținând sute de proprietăți în Capitală și pe litoral.

Ads

Îngrijorată că fiul ei ar putea fi acuzat de fapte legate de consumul de droguri în afara celei de ucidere din culpă, Miruna Pascu a contactat-o pe prietena acestuia, Rebecca, pe care a încercat să o influențeze în așa fel încât să dea cât mai puține detalii anchetatorilor.

„Numita Pascu Miruna a amenințat persoana vătămată/martora cu divulgarea către presă a unor imagini compromițătoare despre aceasta și a încercat să determine prin constrângere morală, constând în expunerea posibilității diseminării în mass-media a unor informatii compromițătoare, să ia legătura cu aceasta pentru a purta o discuție cu privire la aspectele cunoscute de martora Lăzărescu Rebecca despre istoricul de consumator și distribuitor de droguri al fiului său, Pascu Matei Vlad, iar la data de 07.09.2023, în mod explicit, a exercitat asupra martorei acte de constrângere morală și intimidare, speculând vârsta acesteia (minoră) și starea de vulnerabilitate în care se afla, pentru a o determina pe aceasta să nu dea declarație de martor în dosarul 861/D/P/2023, al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța”, rețin procurorii.

Ads

Rebecca Lăzărescu și mama ei, Simona Lăzărescu, sunt denunțătoare în dosarul lui Vlad Pascu.

Neștiind despre calitatea celor două în dosar, Miruna Pascu a contactat-o pe Rebecca, pe data de 7 septembrie 2023, și s-a apucat să o „învețe” ce să facă pe parcursul anchetei.

După ce a „învățat-o” pe Rebecca ce să spună, Miruna Pascu a vorbit la telefon cu fiul ei, pe care l-a certat că și-a ales o prietenă „proastă”.

„E foarte proastă. E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Deci este...eu nu am crezut că tu poți vreodată, în viața ta, dar probabil că...na...e destinul tău și a lu tac-tu să vă însoțiți cu proști. Că și ăla numai de proști îi place să fie înconjurat. Ca să-l pupe-n cur. Nu am crezut că ea e atât de proastă. Eu chiar am crezut că face pe nebuna ca să mă tragă pe mine de limbă. Dar, frate, nu am crezut că e atât de proastă! Eu nu am crezut că există persoană în jurul tău care să fie atât de proastă”, i-a spus Miruna Pascu fiului ei.

Ziare.com prezintă transcripul înregistrării discuției de 50 de minute dintre mama lui Vlad Pascu, Miruna, și prietena lui, Rebecca Lăzărescu:

Ads

Rebecca: Bună ziua!

Miruna: Bună seara!

Rebecca: Bună seara, chiar…

Miruna: Sunt mama lui Vlad, n-am avut plăcerea să te cunosc până acum…ăăă pentru că Vlad a stat în casa lui taică-su în marea majoritate a timpului…și de asta sunt lucrurile așa scăpate de sub control, din punctul meu de vedere, dar ideea este următoarea, ăăă, Vlad, ceea ce voi veți vorbi, nu știu cine sunteți, sau cum sunteti citați, vedeți că declaraţi numai împotriva voastră, Vlad nu a declarat nimic până acum, n-a dat niciun fel de declarații…ăăă, or să fie multe probleme în baza…cele mai multe probleme sunt din cauza la ceea ce aţi pus voi pe insta sau de unde or fi apărut clipurile alea mizerabile.

Rebecca: Da, nici eu nu ştiu cum le-au găsit…

Miruna: De la prietenii voştri dragi!

Rebecca: Îmi dau seama…

Miruna: Care le-au trimis, sau aveţi foarte mulţi amici care vă iubesc…

Rebecca: Am observat.

Miruna: Ăăă, ideea este că au fost nişte teribilisme, evident şi niște lucruri, că fiecare poate să zică că face orice…ăăă, important e că nu cred că lucrurile alea s-au întâmplat, pentru că nimic din ceea ce a fost Vlad sau când m-am văzut eu cu Vlad, mie nu mi-a dat de înţeles că el ar fi în stările alea în care poza ca o vedetă de cinema…așa că fiecare își alege imaginea și un avatar, e partea a doua…ăăă, tot ce pot să vă spun este și celor care îl mai cunosc…este exact asta, că tot ceea ce voi vreți să declarați, vedeți că declarați împotriva voastră, deci încă o dată vă spun cu toată seriozitatea, Vlad nu a dat nicio declaraţie despre nimic.

Ads

Rebecca: Eu de asta am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că nu știam de ce am fost citată…

Miruna: Nici eu nu știu, nici eu nu știu, dar este un dosar foarte serios la DIICOT, la Crimă Organizată, poate să fie pentru droguri, poate să fie pentru trafic, să fie pentru consum …problema este că, părerea mea e că ar trebui în primul rând să te duci cu avocat, iar în al doilea rând la fel cum îți spun, Vlad nu a declarat nimic.

Rebecca: Asta voiam să vă întreb, dacă e nevoie de avocat, că asta chiar nu știam.

Miruna: Păi dacă ești chemat și ca martor ar trebui să te duci cu avocat, sau dacă nu te duci şi orice ți se spune, spui… domne… nu ştiu, poți să spui că nu știi nimic sau că nu vrei să declari sau că ai dreptul la apărare, și chiar și în cazul ăsta îți iei avocat. Poți să alegi oricare dintre variantele astea, eu nu pot să te sfătuiesc, eu în momentul de faţă îţi dai seama că pot să intru eu la nu știu ce căcat că te sfătuiesc pe tine, nu știu ce să nu declare.

Ads

Rebecca: Și ce să spun dacă mă întreabă?

Miruna: Îți repet! Orice declarați voi, ca și între ghilimele martori, nu sunteți martori…voi cumva trebuie să fiți agățați toți pentru acele clipuri, vă repet, că nu există nimic altceva decât mizeriile alea după net.

Rebecca: Și, dar ce să…eu de asta voiam să vorbesc cu dumneavoastră…ce să le zic…dacă mă întreabă, ce să le zic?

Miruna: Nu le zici nimic! Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net…nu asta făceați de fapt?

Rebecca: Aa…adică să neg…filmulețele …

Miruna: Da…că poți să faci mișto, nu-i așa? Păi tu vrei să spui că luați, voi luați nu știu ce căcaturi?...

Rebecca: Nu știu, chiar nu știu dacă să mint sau într-adevăr în acel videoclip, dacă nu eram sub influență, nu-l făceam niciodată. Până la urmă… că na…

Miruna: Nu erai sub nimic! Nu trebuie să spui în viața ta așa ceva…draga mea, pentru că nimeni nu poate să spună după un clip.

Rebecca: Cum adică?!

Miruna: Într-un clip poți să fii orice…e ca și cum ai juca teatru, da?

Rebecca: Mama…

Miruna: Există cumva vreo probă?

Rebecca: Că aș fi consumat? Chiar nu știu. Habar n-am, de asta îmi este cel mai frică, să nu fie vreo probă împotriva mea…de asta sunt foarte speriată.

Miruna: Deci, tu singură te poți băga, înțelegi?

Rebecca: A, dacă zic că aș fi consumat, mă bag singură, nu?

Miruna: Păi nu-i logic? Iar eu nu cred că ați consumat nimic din punctul meu de vedere, cred că decât ați făcut pe nebunii tot timpul.

Rebecca: Da mi-e frică pentru că se vedea pe fața mea.

Miruna: Nu se vede, deci nu e vorba de văzut „neinteligibil” după față nu te pune nicăieri.

Rebecca: Că am văzut pe internet, toată lumea și-a dat seama după față.

Miruna: Ce spune toată lumea este altceva…îți repet! Eu cred că trebuie să-ți iei un avocat dacă ești atât de fraieră, crede-mă!

Rebecca: Da, nu ştiu, chiar nu ştiu ce să fac în legătură cu…

Miruna: Păi îți spun eu, nu te duci și îți iei un avocat în cazul ăsta. Și îți dau numărul de avocat și al avocatului lui Vlad și vorbesc împreună.

Rebecca: Și dacă mă bagă la mărturie falsă?

Miruna: Păi cum să poată face chestia asta?

Rebecca: Nu știu, din ... din probe, eu știu ce probe au ei?

Miruna: Nu există așa ceva…ce probe, care probe?

Rebecca: Fiind un dosar așa de mare…

Miruna: Ce?!

Rebecca: Fiind un dosar așa de mare…mă gândesc că na…

Miruna: N-are măi nicio legătură, eu nu pot să influențez martorii, ca să mă înțelegi, dar te sfătuiesc foarte serios să-ți iei un avocat, dacă gândești așa, pentru că probele în dosare sunt certe, nu există după filme.

Rebecca: Da.

Miruna: Dar dacă ești atât de labilă, ia-ți un avocat.

Rebecca: Labilă?!

Miruna: Că altfel, crede-mă că te halesc!

Rebecca: Adică? Mă haliți?

Miruna: Nu eu. eu nu, eu n-am nicio treabă, eu spun ce o să pățești tu de la ceilalți, pentru că vei fi băgată într-un dosar în care de fapt nu ai niciun fel, nici în clin nici în mânecă. Dosarul nu e mare, pare, ce a făcut presa…nu e niciun dosar, e dosarul unui accident în care Vlad nici măcar nu a avut niciun fel, chestiile alea cu sevraje și cu nu știu ce sunt căcături, intelegi?

Rebecca: Da, da.

Miruna: Căcaturi, nu-i nimic adevărat…nu e nimic adevărat îți dau cuvântul meu de onoare, deci a luat un diazepam, atât i s-a dat.

Rebecca: Mie mi-e frică să nu mă ia pe mine după…dacă dau declarație falsă.

Miruna: Păi aia o să ți se întâmple dacă vorbești așa, despre asta vorbesc. Tu de fapt te duci acolo ca martor și s-ar putea să nu mai ieși, dacă nu te duci cu avocatul, îți repet.

Rebecca: Păi s-ar putea să nu mai ies dacă dau declarație mincinoasă.

Miruna: Nu, s-ar putea să nu mai ieși dacă dai declarație că nu știu ce făceai.

Rebecca: Adică? Ce făceam?

Miruna: Nu știu, tu știi…că eu nu știu ce făceai, că eu nu eram de față.

Rebecca: (Oftează)

Miruna: Deci nimeni nu poate să vină decât…încă o dată, eu pot să pun acuma o poză pe net în care să zic că nu știu, că face orice cu oricine…și pot să arăt în orice fel, n-are legătură cu realitatea, înţelegi?

Rebecca: Da, cu presa…

Miruna: Dacă arăți ca Lil Pump pe net, nu înseamnă că și ești.

Rebecca: Și…?

Miruna:/Înțelegi?

Rebecca: Mda…

Miruna: Pe când în momentul în care tu zici că parcă ai fi, e declarația ta și îți asumi, una e să recunoști tu și alta e să zică altul.

Rebecca: Mda…

Miruna: Serios vorbesc, ia-ți un avocat dacă vrei să mergi pe ideile astea, pentru că îți repet, nu există declarație a nimănui, decât doar dacă vrei tu să declari, și după o poză pe internet nimeni nu te poate învinui de nimic…nu există probă toxicologică, nu există nimic, înțelegi sau nu înțelegi?

Rebecca: Și dacă nu merg la Constanța, crezi că mi se poate face ceva?

Miruna: Dacă nu mergi, cel mai bine, poți să spui, ia-ţi o adeverință medicală și nu ai putut să ajungi.

Rebecca: A… și crezi că?

Miruna: Că tot ai fost la dermato, nu poate să-ți dea o hârtie?

Rebecca: Mi se poate face…nu, chiar nu știu asta, mi se poate face ceva dacă nu merg.

Miruna: Nu, nu, poți să spui, trebuie să scoți o adeverință medicală și încă o dată îți spun, eu ajung la București mâine după-amiază și eventual o să aranjez o întâlnire între tine și avocatul lui Vlad, că eu nu pot vorbi, dar avocatul poate, ca să-ți explice niște lucruri clare şi eventual poate să vină și mama ta.

Rebecca: A… dumneavoastră de ce nu puteţi vorbi? Că așa cu avocat mi-e…

Miruna: Pentru că eu sunt mama lui Vlad.

Rebecca: Păi tocmai de asta.

Miruna: Și am un interes direct, avocatul nu are un interes direct, avocatul poate să vorbească în numele meu fără să fiu eu, sau poți tu să iei un avocat pe care îl vrei, al tău de familie, și vine și vorbește cu avocatul lui Vlad și o să înțelegi foarte clar despre ce e vorba.

Rebecca: Am înțeles.

Miruna: Deci nu există în momentul de față niciun dosar decât dacă îl faceți. Vlad, îți repet, nu a declarat nimic, ai înțeles?

Rebecca: Mda…

Miruna: Dar în momentul în care îl faceți, va deveni.

Rebecca: Am înțeles…și voiam să vă mai întreb ceva, că atunci când mi-ați dat mesajele, de ați vrut să luați legătura cu mine, într-adevăr nu am fost deloc în apele mele, nu realizam cât de gravă era situația.

Miruna: Este foarte gravă situația pentru că sunteți foarte proști. Deci, în primul rând, cum să vă spun, că eu cunosc mulți copii din anturajul vostru. E întâmplător, dar pe voi personal nu v-am cunoscut și Vlad mi-a tăiat orice fel de acces la copiii din anturajul vostru care n-au ajuns în situația voastră. Voi ați fost niste teribiliști, niște oameni care au … nişte lucruri care poate le fac și alții, poate nu le fac și alții, poate nu le-ați făcut voi de-a adevăratelea, poate doar v-ați prefăcut că faceți niste căcaturi, dar ați vrut neapărat să ieșiți ca păduchele în frunte și le-ați dat către niște alți proști care în momentul în care s-a întâmplat într-adevăr o nenorocire, cu mașina aia de căcat a lui tată-su lui Vlad, care nu avea nici faruri, nici nimic, că mașina a fost „neinteligibil” de la ăla chestia asta, deci în momentul în care s-a întâmplat chestia asta, au ieșit toate mizeriile de sub preş.

Rebecca: Da, asta am observat.

Miruna: Și unele care știi și tu prea bine că nu sunt adevărate, că din tot ce s-a scris, crede-mă, 10% sunt adevărate, că de exemplu că eu sunt căsătorită și nu știu ce căcat fac. Eu sunt divorțată de 10 ani și l-am văzut pe Vlad în ultimii 5 ani, cred că 3 luni în total adunate. A preferat să stea cu dobitocul de tată-su.

Rebecca: Da, asta știu.

Miruna: Deci, crede-mă că tot ce spun eu, e adevărul adevărat, și crede-mă că nu-ți trebuie belele mai multe că deja ai un dosar penal.

Rebecca: Păi tocmai de asta voiam să vă întreb, mi-ați dat mesaj, ați spus că trimiteți nu știu ce cu mine la presă și…

Miruna: Nu, eu am spus altceva, că vreau să stau de vorbă cu tine, pentru că sunt multe lucruri pe care trebuia, eu am strâns niște chestii despre voi, despre copii, chiar vreau să stau de vorbă despre voi toți nişte chestii şi cumva vreau să mă întâlnesc cumva și separat, eu nu știu nimic din anturajul lui Vlad. Că n-am avut acces la el, n-am avut, eu n-am știut de nimic, de nimic, de nimic, iar tata-su și-a pus palma pe fund și guess what, pe 24 august a plecat din țară…știi?

Rebecca: Știu.

Miruna: Știi că l-a lăsat singur?

Rebecca: Știu, știu asta.

Miruna: Aham, cum l-a lăsat și înainte singur, că și înainte era tot singur în căsoiul ăla, cu bani de pe o zi pe alta să mănânce și altfel de experimente.

Rebecca: Da, asta știu de la Vlad.

Miruna: Aham

Rebecca: Ideea este că…

Miruna: Nu a vrut niciodată să mă asculte. Deci îți repet, obligatoriu în situația de acum, pentru că dosarul lui Vlad de la DIICOT este pentru că avea 4 pastile de Xanax pe care le-a luat că au rămas de atunci de când a avut depresia cu Ema și a rămas cu Xanax și nu mai știu ce joint, atâta este dosarul. Problema este că, asta se poate crește ca pâinea caldă după porcăriile pe care le-ați pus voi pe net.

Rebecca: Păi tocmai de asta mi-e frică, că s-a făcut un mare tam-tam de la videoclipul ăla și toată lumea…

Miruna: S-a făcut tam-tam de videoclip, ai văzut destule videoclipe, videoclipuri în viața ta, cântă și ăla despre heroină, despre nu știu ce, sunt o grămadă de videoclipuri pe net, da…ok?

Rebecca: Da…mi-e frică că dacă mint și au alte probe, mă iau și pe mine.

Miruna: Deci, n-ai înțeles, că nu e vorba de a minți, eu nu te pun să minți, eu nu pot să influențez între ghilimele, martorii, m-ai înțeles?

Rebecca: Da.

Miruna: Bun, problema este ce îți dorești tu de la viață.

Rebecca: Să scap, să nu am nicio problemă.

Miruna: Aham, atunci în primul rând, nu mai vorbi pe Whatapp și hai să ne vedem la București, și în al doilea rând, vorbește cu cineva mâine, ia-ți o adeverință medicală că tot ai fost la dermatologie azi.

Rebecca: Adeverință nu știu dacă pot să-mi iau, o să văd.

Miruna: De la medicul de familie.

Rebecca: O să văd ce o să fac cu asta.

Miruna: Cu siguranță îți trebuie îți repet, avocat, tu nu poți veni că ai făcut ceva în condițiile de acum, pentru că, crede-mă că poate nu mai ajungi la următoare sedință de dermatologie.

Rebecca: Da, toată lumea mă sfătuiește să zic adevărul ca să scap, că toată lumea spune că sunt înfundată rău de tot la DIICOT.

Miruna: Nu e adevărat, cu cine ai stat tu de vorbă?

Rebecca: Pff, cu mai multă lume, adică scandalul ăsta este deja de o lună aproape.

Miruna: Cu cine ai stat de vorbă, că ai stat de vorbă cu un matur sau decât cu copii ca tine.

Rebecca: Și, și, într-adevăr nu am stat de vorbă cu cineva, cu o persoană la care vă referiți dumneavoastră, adică mai matură așa, care să aibă treabă.

Miruna: Aham, tu faci cum vrei, eu ți-am spus ce se poate întâmpla foarte clar, tu faci, efectiv faci cum vrei, dar crede-mă că lucrurile degenerează rău dacă ajungi acolo.

Rebecca: Mă scuzați, când îmi sună telefonul, mi se închide automat.

Miruna: Bun, tu te gândești exact ce faci, Vlad va avea mâine avocat acolo şi părerea mea e că, martor, nemartor, eu te sfătuiesc să-ți iei avocat dacă vrei să te duci, pentru că niciun avocat de pe lumea asta, nu o să te învețe ce mi-ai spus tu până acuma.

Rebecca: Mda…am vorbit cu prietena mamei mele care e avocată și ea m-a sfătuit să spun adevărul ca să nu mă afund mai tare, de asta sunt așa speriată.

Miruna: Câți ani ai?

Rebecca: Fac 18 în decembrie.

Miruna: Eu te sfătuiesc sa vorbești cu un alt avocat.

Rebecca: Cu un alt avocat?

Miruna: Da

Rebecca: Până mâine chiar nu cred că am când.

Miruna: Păi tu vrei mâine să vii singură sau cum vii mâine.

Rebecca: Cu mama mea, n-am cum cu altcineva, sunt şi minoră, chiar n-am cum…cu mama mea aş veni sigur, de avocat nu ştiu

Miruna: Deci eu vă spun, că dintr-un dosar care nu are nimic în el, absolut nimic, absolut nimic, m-ai înţeles? Absolut nimic, vei ajunge în situaţia în care va trebui să dai cu subsemnatul, de unde aveaţi, ce aveaţi, de unde le-aţi luat, cum ştiai, de unde ştiai, cum le-ai luat, cât au fost…şi aşa mai departe şi te vei înfunda rău.

Rebecca: Păi şi de unde ştiţi că nu au nimic împotriva mea sau în dosarul ăsta?

Miruna: Pentru că nu au, că ești martor! Dar din martor o să devii învinuit.

Rebecca: Păi cum?

Miruna: Simplu, pe baza la ce spui tu! Păi dacă eşti martor, eşti martor la ce? Că dosarul ştii pentru ce e? Pentru ce au găsit în mașină, tu nu ai fost acolo cu Vlad, nu?

Rebecca: Nu, nu am fost.

Miruna: Bun! Şi atunci o să te întrebe, de când nu te-ai mai văzut cu Vlad…de 3 luni, de 4 luni, sau nu ştiu, de când nu v-aţi văzut voi, nu?

Rebecca: Şi dacă mă întreabă dacă m-am drogat cu el?

Miruna: Şi de unde le-aţi luat, vă rog frumos, că eu chiar nu ştiu de chestiile astea, ca idee te întreb?

Rebecca: De unde aveam chestiile astea?

Miruna: Aham

Rebecca: Eu nu ştiu de unde le avea Vlad, chiar nu am nici cea mai mică idee, dar de la el, el avea, într-adevăr ştiţi şi dumneavoastră ce a făcut Vlad.

Miruna: Nu, eu chiar nu ştiu, eu ţi-am mai zis, dacă îţi arăt fotografiile pe care le am cu Vlad, n-au nicio legătură cu ce spui tu, eu nu l-am văzut pe Vlad niciodată, deci eu n-am vazut, n-am avut acces la internetul lui, n-am avut acces la instagramul lui, la nimic.

Rebecca: Nu ştiu, Vlad spunea alte poveşti, că ştiţi despre ce face şi aşa.

Miruna: Da, ştiu, îmi spunea nişte poveşti ca să îi convină să stea în casa aia, tu crezi că eu l-aş fi lăsat să ajungă aici, pe bune?

Rebecca: Mda, nu ştiu acum.

Miruna: A fost un copil care a alunecat dintr-o parte în alta cu nişte lucruri foarte tare şi nu ştiu de ce…o să te întrebe atunci de câte ori te-ai dus la Vlad ca să faci d-astea, sau de ce te chema, sau de ce făceai, sau de ce te-ai mai dus, ce o să răspunzi la chestiile astea? Şi pe cine mai ştii că era?

Rebecca: Da, corect, chiar nu ştiu, când mă vedeam cu Vlad, mă vedeam eu cu el şi maxim încă o persoană, două, dar în rest nu aveam un anturaj să ieşim.

Miruna: Păi adu-i şi pe aia, că aia or să mai spună încă doi, încă trei, încă 5, încă 7 şi la ce o să se ajungă?

Rebecca: Mda, dar nu ştiu, ce să fac, să mint? E evident, sunt atâtea probe, atâtea videoclipuri la alte persoane în care nu se poate interpreta nimic altceva decât adevărul, pentru că se vede foarte clar.

Miruna: Nu e adevărat, asta chiar nu e adevărat, ia-ţi un avocat bun, pentru că-ţi repet, în primul rând, probele la dosar sunt cele care sunt făcute cu acordul procuraturii ca înregistrări, nu ce apare pe net.

Rebecca: De unde ştiţi?

Miruna: Poftim?

Rebecca: De unde ştiţi? Aţi văzut dosarul?

Miruna: Păi ca să fie ceva probă la dosar trebuie să fie cu acordul procuraturii înregistrat, nu poate să fie ceva la dosar că a apărut pe net, aia nu e probă, o să existe nişte condiţii pentru constituirea unei probe, proba va fi ce declari tu, nu ce a apărut în presă, înţelegi?

Rebecca: Da, mi-e frică să nu mă întrebe de ce a apărut în presă sau pe alte…

Miruna: Păi te întreb, tu de unde ştii, nişte prieteni, probabil, sau poate chiar cineva avea cameră video în casă ca să spioneze pe Vlad, tu n-ai de unde să ştii…tu ştii cumva când s-a făcut filmarea aia?

Rebecca: Da, aproximativ.

Miruna: Păi nu cred că îţi aduci aminte aşa bine, ia mai gândeşte-te.

Rebecca: Ba da.

Miruna: Nu ştiu, voi ştiţi, nu mă bag în cazul ăsta, eu ţi-am zis, eu chiar nu ştiu de nimic, chiar n-am fost în casă, eu am fost pusă în faţa faptelor împlinite cu căcaturile alea, ştii cum.

Rebecca: Aşa şi eu am fost pusă în faţa faptului împlinit.

Miruna: Păi tu zici că ştiai de ele.

Rebecca: Păi ştiam de ele, dar am fost pusă în faţa faptului împlinit să le văd în presă.

Miruna: Păi, măi dragă, când tu îţi faci filme din alea, să ştii că or să ajungă pe undeva, pe unde nu trebuie.

Rebecca: Nu te gândeşti chiar la asta

Miruna: Nu, nu, oh nu, păi ce, aveţi prieteni aşa buni?

Rebecca: Mda, nu chiar.

Miruna: Păi şi atunci cum îţi permiţi să-ţi faci așa ceva, deci încă o dată îţi spun, şi ţi-o spun foarte serios, tu ai calitate de martor, în momentul în care tu te duci acolo, vei fi consumator… şi aia se încadreaza în altă chestie, martor este dacă l-ai văzut vreodată că face ceva, sau dacă ai fost cu el când a fost cu maşina şi poti să spui că nu-ţi aminteşti, că nu ai dreptul să nu declare.

Rebecca: Deci…să nu declar?

Miruna: Da!

Rebecca: Deci dumneavoastră spuneţi că e mai bine să nu declar.

Miruna: Nu, eu nu spun nimic, eu nu pot să sugerez, îţi mai spun o dată, eu spun că tu în primul rând, trebuie să-ţi iei un avocat bun, care să te înveţe ce să spui.

Rebecca: De ce? Că nu mi s-a părut o chestie aşa de gravă la început, în care să fiu implicată.

Miruna: Tu vorbeşti serios?

Rebecca: Da, vorbesc serios, ce treabă am eu?

Miruna: Păi n-ai de ce să fii implicată, că n-ai fost cu Vlad la Vamă, e corect, de când nu l-ai mai văzut tu pe Vlad?

Rebecca: Din iunie, la sfârşitul lui iunie.

Miruna: Bun, foarte bine.

Rebecca: Fix înainte să plece în Olanda, parcă.

Miruna: Foarte bine.

Rebecca: Mda, mi s-a părut aiurea că am fost şi eu trasă în acest scandal.

Miruna: Ai fost dintr-un motiv, încă o dată îţi spun, ai fost dintr-un motiv, din motivul că au apărut acele mizerii pe net, mizerii care după părerea mea, sunt nişte lucruri care sunt teribilisme.

Rebecca: Mda, nu înţeleg exact ce trebuie să fac şi gândiţi-vă că acum toată lumea îşi dau cu părerea, nu ştiu ce să fac, adică cum dumneavoastră veniţi şi îmi spuneţi că ar fi mai bine să obţin aşa mai...aşa mai vin încă alte persoane să-mi zică că mă afund dacă mint şi nu ştiu ce.

Miruna: Eu nu vreau să minţi, doamna mea, eu vreau să spun că tu de mâine, după ce dai declaraţia nu vei mai fi doar martor, aia e tot, şi că tu trebuie să vii mâine cu un avocat, îţi repet şi ca martor, tot cu avocat trebuie să vii.

Rebecca: Am înţeles.

Miruna: Pentru că ştii că infracţiunea de consum de droguri se pedepseşte.

Rebecca: Da, ştiu că se pedepseşte.

Miruna: Aham, îmi spui şi mie ce probe există împotriva ta?

Rebecca: Păi nu ştiu, tocmai de asta mi-e frică.

Miruna: Te-a găsit cineva, te-a testat vreodată şi a găsit?

Rebecca: Da, de testat şi de găsit chiar m-a găsit, am avut şi internări, sunt, s-a şi scris, s-a şi găsit şi s-a scris în presă, adică pentru mine, la mine, treburile sunt destul de clare, adică dacă mă duc acolo şi nu zic nimic.

Miruna: Ce internări ai avut?

Rebecca: La Obregia, pentru consum…şi de care se ştie, şi eu dacă mă duc acolo..

Miruna: Şi atunci erai cu Vlad sau nu erai cu Vlad?

Rebecca: Nu, nu eram, nu aveam nicio treabă cu Vlad, nu eram cu Vlad, vă daţi seama, dar e ca şi cum, nu ştiu, le zic că nu am consumat.

Miruna: A, deci nu erai cu Vlad când ai consumat, sau cum erai cu Vlad când ai consumat, nu pot să înţeleg.

Rebecca: Am consumat şi cu Vlad, suficient.

Miruna: Dar ai fost şi înainte să înţeleg, eu ţi-am zis că nu ştiu nimic, eu sunt paralelă cu chestiile astea, ai fost şi înainte internată?

Rebecca: Mm… de când îl cunosc pe Vlad, am fost internată să zic, adică de dinainte să-l ştiu, nu, mă rog într-adevăr n-are legătură cu Vlad, dar eu dacă mă duc acolo şi le zic că nu am consumat.

Miruna: Deci avea legătură cu Vlad că tu te-ai dus la Obregia, sau cum?

Rebecca: Nuu, are legătură cu faptul că ei ştiu de consum, şi aşa mai departe şi eu dacă mă duc şi le zic nimic…

Miruna: Am înţeles, păi…păi nu-i vorba de asta, problema este că poţi să spui, domne nu ştiu ce am făcut că nu-mi aduc aminte că habar nu am ce am făcut şi ce am publicat şi cine le-a facut, asta e simplu.

Rebecca: Mda.

Miruna: Încă o dată îţi spun, una este ce s-a întâmplat până acum, una e ce se întâmplă de acum încolo, tu înţelegi?

Rebecca: Cred că o să zic adevărul până la urmă, ce o să se întample, o să se întâmple, eu chiar nu mai pot…sunt minoră, am dosarul cu aia, Doamne nici nu s-a terminat, vai de…

Miruna: Problema este în felul următor, vezi ca în momentul în care o să spuneţi că eraţi prea mulţi pe acolo şi nu ştiu ce făceaţi, o să intraţi de la asta, la alte belele mult mai mari şi dacă doamne fereşte ajungeţi pe oriunde…nu o să vă fie moale.

Rebecca: Adică?

Miruna: Aşa că, încă o dată îţi spun, vezi cum le faceţi pe toate, că le-aţi făcut praf şi cu cât faceţi mai multe valuri, or să apară în presă şi mai multe valuri.

Rebecca: Ce, ce să mai apară? Că din punctul meu de vedere, au dat suficient, m-au făcut muci, mă opreşte lumea pe stradă.

Miruna: Vai de mine, crede-mă, habar n-ai cât de mult loc mai e.

Rebecca: Mă duc la liceu, începe liceul.

Miruna: Habar n-ai cât de mult loc mai e, idee este, încearcă să o barezi cât poţi de elegant, ţi-am zis, nu da foarte multe amănunte, nu te duce foarte mult, eu ţi-am zis, eşti martor, eu nu pot sa-ţi spun eu ţie ce să faci, dar cu cât spui mai multe lucruri, cu atât lucrurile se vor lega şi mai mult, şi mai mult şi nu ştiu la să ajungi.

Rebecca: Aa…şi ce mă sfătuiţi să spun până la urmă?

Miruna: Eu nu pot să te sfătuiesc cu nimic, eu pot să te sfătuiesc decât să-ţi aduci aminte cât mai puţin din perioada asta a ta din viată, îţi spun foarte sincer să o laşi cu totul deoparte pentru că uită-te unde a ajuns Vlad şi poţi să ajungi şi tu şi oricine în aceeaşi situaţie în primul rând, înţelegi? Iar în al treilea rând, cum să spun, într-un fel sau altul să spui ce vrei tu, dar nu că a devenit, că nu eraţi, cum să spun eu…terminaţi în halul în care aţi apărut în clipul ăla, de acolo nu vă mai salvează nimeni, măi copii.

Rebecca: Mda.

Miruna: Că toţi fac prostii, dar parcă nu cât le-aţi făcut voi de mari.

Rebecca: Aia e acum…

Miruna: Nu e aşa, că „aia e” vă poate costa mult sau vă poate costa puţin.

Rebecca: Da, o să văd, o să iau în considerare şi ce mi-aţi spus dumneavoastră şi o sa iau cea mai bună decizie.

Miruna: Cea mai bună decizie, ţi-am zis, este când eşti pe nisipuri mişcătoare şi te mişti foarte usor la suprafaţă şi să nu spui mai mult decât ceea ce e minimul necesar.

Rebecca: Bine, chiar o să iau în considerare.

Miruna: Pentru că dacă nu-ţi aminteşti nişte lucruri să ştii că poţi să mai vii odată, îţi mai aminteşti, mai iei pe altcineva, mai vine un avocat, te mai îndrumă, ai înţeles?

Rebecca: Da.

Miruna: Poţi să nu-ţi aminteşti nimic sau poţi să spui domne...nu-mi amintesc astăzi, dar uite, mă mai chemaţi odată, că nu poate să-ţi facă nimeni nimic.

Rebecca: Bine.

Miruna: Sau poți să-ți spui că-ți amintești, dar nişte lucruri nu mai ţin minte, domne că eram...habar n-am ce am făcut, ne-am îmbătat, nu ştiu dacă am mai luat sau dacă n-am mai luat, nu mai ţin minte...treaba ta ţi-am zis... este la atitudinea ta şi la ce vrei tu să faci, dar crede-mă...Rebecca, dar ce aţi făcut voi...deci mizeriile care au apărut în presă, deci Vlad nu era aici dacă nu erau toate instagramurile alea şi Vlad nu era aici dacă nu era lăsat singur în nenorocita aia de casă...da, nu ştiu de câte ori te-ai întâlnit tu cu tată-su, că pe mine nu m-ai văzut niciodată la culoare.

Rebecca: Nu de foarte multe ori.

Miruna: Aha, tu de când eşti cu Vlad?

Rebecca: Uff...cam din 2020, ceva de genu

Miruna: Şi cum ţi se pare că, cu mine nu te-ai văzut niciodată?

Rebecca: Da, într-adevăr, Vlad...nu ştiu, mi se părea mai apropiat de tată-su

Miruna: Nu, nu era mai apropiat, ştii cum era?

Rebecca: Era mai permisiv.

Miruna: Era mai permisiv, da, exact, asta poţi să o spui şi la poliţie, că pe mine nu m-ai cunoscut, de exemplu, apropo de declaraţii, domne pe maică-sa nu am văzut-o niciodată, dacă ne vedeam, ne vedeam în casă la tată-su, câteodată era, câteodată nu era...apropo

Rebecca: Mda.

Miruna: Pentru că asta l-ar ajuta, într-adevăr, şi nu e o minciună, că tot vorbim de minciuni, iar în rest, nimeni nu poate produce dovezi fata mea, acum pentru ce a fost în trecut, dovada înseamnă când acum în maşină te găseşte cu substanţe sau acum îţi ia sânge şi te găseşte cu substanţe, iar în rest că ai nişte chestii, foarte bine le ai, dar nu sunt dovada de când sunt sau unde erai, tu mă înţelegi?

Rebecca: Da.

Miruna: Tu când începi să spui că în data de, la data de, ziua de, poimarţi, săptămâna ailaltă, săptămâna nu ştiu care, începi să spui exact, tu le produci dovezile, înțelegi sau nu înțelegi?

Rebecca: Înţeleg.

Miruna: Şi produci şi alţi martori, că or să te întrebe şi cine mai era şi cine mai venea şi produci şi îi mai cheamă şi pe ceilalţi şi martorii ăia nu vin pentru tine, vin împotriva ta, cum tu te duci martor pentru Vlad ăia vor fi martori pentru Rebecca, şi ghici ce va deveni Rebecca?

Rebecca: Inculpat?

Miruna: Înţelegi acuma?

Rebecca: Pot să devin inculpat aşa repede?

Miruna: Nu, doar după ziua de mâine.

Rebecca: A, ok...

Miruna: Încerci să înţelegi ce spun?

Rebecca: Da, chiar am înţeles, am înţeles foarte clar.

Miruna: Bun, deci acuma tu eşti singura persoană care a apărut în clipurile lui Vlad, şi mai e încă un tâmpit, nu mai ştiu cum îl cheamă, deci tu acuma vii martor la Vlad, pe baza la ce spui tu … o să ţi se ceară alte nume şi tu ce vei deveni? E simplu, da?

Rebecca: Mda...

Miruna: Spune că ai avut probleme de sănătate, că unele lucruri ţi le aminteşti, unele lucruri nu ţi le aminteşti şi dacă e vorba să fii chemată în dosar, o să ai şi tu nevoie de un avocat...şi cu asta basta, şi mai vorbim, şi mai vedem.

Rebecca: Bine.

Miruna: Sau dacă nu declară ce vrei, eu nu pot să-ţi spun ţie ce să declari, pentru că în momentul în care eu îţi spun ţie ce să declari, mâine spui că, mi-a spus mama lui Vlad...ce să declari

Rebecca: A...

Miruna: Cum e asta? Că mă cheamă şi pe mine după aia...nu?

Rebecca: Da.

Miruna: Nu ştiu, mie mi se pare incredibil la ce aţi ajuns şi incredibil gradul de prostie şi credulitate şi naivitate în care aţi putut să intraţi, absolut incredibil

Rebecca: Mda...

Miruna: Mie îmi pare tare rău de voi...fă cum te taie capul, că asa ai făcut şi până acum, nu-mi vine să cred că tu vii la Constanţa cu mama ta şi mama ta nu ţi-a angajat avocat, deci nu-mi vine să cred de chestia asta mi se pare incredibil, mi se pare incredibil că niciuna nu vă gândiţi la urmările şi consecinţele declaraţiilor pe care urmează să le daţi.

Rebecca: Păi n-am făcut nimic ca să-mi iau avocat...m-am drogat şi atât.

Miruna: Tu poate n-ai înţeles că, consumul de droguri se pedepseşte, cred că ai o problema cu chestia asta.

Rebecca: Am înţeles, dar am fost la Obregia, sunt probe.

Miruna: Păi și ce crezi că asta te scuză?

Rebecca: Mda, nu mă scuză, dar sunt probe şi în celălalt dosar şi...nu prea am cum să...mă rog, o să văd ce o să fac, am luat în considerare şi ce mi-aţi spus dumneavoastră.

Miruna: De câte ori vă întâlneaţi aşa, acuma pentru, ca să ştiu şi eu ce viaţă a avut fiul meu, că eu sincer chiar nu am ştiut, dar mie mi se pare incredibil că Vlad nu este în sevraj acuma, de exemplu, nu a avut deloc, apropo de drogurile astea ale voastre, cum îţi explici?

Rebecca: Chiar nu ştiu, poate nu a fost dependent ca sa aibă sevraj, nu ştiu, chiar nu ştiu, eu cu el nu ne vedeam chiar la zi să zic, aveam perioade care ne vedeam mai des, perioade în care ne vedeam mai rar, depinde.

Miruna: Cum aţi nimerit, măi copii, în prostia asta? Şi de ce nu v-aţi oprit mă dacă aţi văzut că nu se poate, nu ştiu, eu n-am ştiut, mie nu mi-a spus tată-su, a fost aşa o chestie de asta, nu mi-a spus, te rog să mă crezi, eu îl luam pe sus îl duceam oriunde, nu îl mai aduceam, stăteam cu el în orice clinică din lumea asta, luni de zile eram în stare să-l ţin, vindeam tot ce am numai să-l ţin afară din porcăria asta, psihic în primul rând, nu vă face bine, n-am ştiut nimic, el când venea la mine nu era aşa, tu înţelegi?

Rebecca: Da.

Miruna: Toate fotografiile pe care le avea la mine, deci, nu e că nu am vrut să văd, el a fost o fire mai agitată întotdeauna, mai zăpăcită să zic, dar nu puteam să cred niciodată că s-a ajuns la aşa, niciodată nu aş fi crezut, în ruptul capului, el a avut o problemă cu pastilele, cu nenorocitul ăla de xanax, pentru că a făcut o depresie pentru că l-a părăsit una Ema şi nu mai ştiu când, şi începuse să ia xanax, şi eu am fost cu el, apropo de spital, eu l-am dus la psihiatru, pentru că lua pastile şi nu mai ştiu ce căcat.

Rebecca: Da, ştiu.

Miruna: Dar, na, dar n-am avut alte probleme, eu nu l-am prins cu prafuri, ierburi, căcaturi, n-am avut în casă, tu mă înţelegi?

Rebecca: Vă înţeleg.

Miruna: Nu ştiu cum s-a ascuns, nu ştiu ce a făcut, nu ştiu unde s-a dus, nu ştiu! Că dacă aş putea să dau timpul înapoi, crede-mă că în primul rând, făceam în aşa fel în cât să iau custodia lui tată-su când era mai mic... nu l-am văzut în sevraj, nu ştiu ce e aia, nu ştiu cum se manifestă, nu ştiu. Am fost astăzi la vorbitor şi era un om perfect normal, care a plâns, mi-a spus că îi pare rău la ce s-a ajuns şi a plâns de nu mai putea şi stă într-o cameră de 10 metri pătraţi, nu doresc nimănui, nu-ţi doresc nici ţie, nici nimănui să ajungeţi acolo, înţelegi? E destul că plăteşte unul, nu mai plătiţi atâţia, măi mamă măi, că nu e bine, nu vă e bine, eu nu ştiu enormitatea asta în care aţi putut trăi, nu pot să mi-o închipui, mă înţelegi?

Rebbeca: Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

Miruna: Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de xanax, el a avut reţetă până la un moment dat şi eu am avut pastile rămase acasă, că i-au rămas şi alea au termen de valabilitate, un an jumate nu ştiu cât Dumnezeu a avut, eu nu l-am ajutat, eu n-am relaţii, eu nu ştiu pe nimeni de unde să cumpere, eu nu ştiu nimic, îţi repet, dar când mi-a zis că mai are probleme îi mai dădeam din ce rămăsese, că mai am şi acuma … şi nu mai ştiu ce căcaturi, că le-am aruncat zilele trecute când am făcut curat, că m-am enervat, am fost la doi psihiatri pentru el.

Rebecca: Mda.

Miruna: Eu nu ştiu de unde lua asta, nimic, încă o dată îţi spun, tată-su i-a luat telefonul o dată, i l-a luat de două ori, eu i-am dat odată un din ala mic cu butoane, n-am avut niciodată parola de la el, nu l-am controlat niciodată, e adevărat, am greşit, nu e vorba că am avut încredere, mie mi s-a părut normal cum să-ţi spun, să-ţi menţii cumva un drum, nu să o iei aşa cotită, că acuma nu mai ia nicio pastilă, îţi dau cuvântul meu de onoare, are trei săptămâni că n-are ce să ia acolo şi îţi repet, şi când a fost cu tată-su nu cred că n-a mai luat nimic, îl mai ţinea din scurt, că l-a luat special în Olanda că voia să-l mute acolo, că voia sa-şi facă cu şcoala acolo nu ştiu ce să-şi mai facă, că m-am certat rău cu el şi ştii când a venit Mihai să aibă grijă de Vlad, după ce i-am dat nenorocita aia de casă, că am semnat actele exact când l-a luat pe Vlad, am semnat actele şi după aia l-a luat tată-su cu el, că până atunci cât a fost casa aia în litigiu între mine şi el cu partajul, n-a făcut nimic, cum a semnat actele, cum gata, a devenit drăguţ.

Rebecca: Mda, ştiu, mi-a povestit asta.

Miruna: Înţelegi? Şi în momentul în care iar s-a întâmplat ceva nasol, iarăși l-a părăsit, asa l-a părăsit toată viata, tu nu ştii de câte ori l-a dat afară din casă, şi venea cu bicicleta la mine şi eu nu l-am dat niciodată afară din casă, I-am zis: băi, mamă stai aici, apucă-te de şcoală, apucă-te de cutare, l-am dus la meditaţii, o groază de chestii am făcut şi după iar dădea tată-su două telefoane şi iar îl lua înapoi, îi mai promitea că îi mai cumpără nu ştiu ce căcat ...i-a fost foarte simplu lui Vlad să aleagă, întodeauna, oricărui copil, îi e simplu, ştii ce să aleagă? Să-i fie uşor.

Rebecca: Mă sună mama mea, şi chiar trebuie să-i răspund, e a treia oara când mă sună şi nu ştiu de ce mă suna.

Miruna: Mda, eu nu vreau să spui, măcar atâta te rog frumos, nici nu le spune mâine că ai vorbit cu mine, scoate telefoanele şi mesajele cu mine că nu e ok să le ai şi îţi repet, gândeşte-te.

Rebecca: Nu, nu, nu.

Miruna: Păi vezi că s-ar putea să rămâi fără telefon mâine...deci crede-mă că e o sârmă foarte subțire.

Rebecca: Da, o să văd.

Miruna: Deci scoate tot ce ai în el, îți repet, tot ce ai în el, mesaje de ale voastre, căcaturi d-astea de ale voastre, nu neapărat cu Vlad ce mai aveți voi, prostii, dacă mai aveți și lui Vlad i-a luat telefonul îl descarcă pe tot, dar el ștersese chestiile alea de mult ce mai avea, de aia spun nu sunt de la Vlad să ştii, sunt de la cineva la care le-ați avut voi... și înțelege că probe, îți repet nu sunt, sunt decât videoclipuri și mă rog trecutul tău, depinde de tine ce spui mâine ca să se facă probe, ca să înțelegi, treaba voastră, faceți ce vreți, eu sunt datoare să stau lângă Vlad, pentru că tată-su a plecat, nu plătește niciun ban, dar credeți-mă ăsta este un neverending story dacă o țineți așa, înțelegi? Crede-mă pe cuvânt, vorbește cu cineva și plecați, pleacă cu un avocat, sau uite, vorbesc cu cineva în Constanța să vină cu tine să vezi ce declari, Vlad, gândește-te, e inculpat și n-a declarat nimic, tu înțelegi?

Rebecca: Bine.

Miruna: Hai, noapte bună şi să dea Dumnezu sănătate și mai multă minte vouă la toți copiii aștia care sunteți în situația asta.

Rebecca: Mulţumesc la fel.

Miruna: Şi mai feriți-vă de proști, mamă, că nu e bine.

Miruna: Noapte bună!

Rebecca: Noapte bună!

Vlad Pascu, şoferul drogat de 19 ani care a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infracţiuni, respectiv consum şi trafic de droguri.

Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lui pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri.

Procurorii susţin că Vlad Pascu a cumpărat în mod repetat astfel de substanţe, în vederea consumului propriu, dar şi pentru a le pune la dispoziţia altor consumatori, cu ocazia unor petreceri private, organizate la domiciliul său.

În acelaşi dosar, mama lui Vlad Pascu, Miruna, a fost dusă vineri, în prima parte a zilei, la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, ea fiind acuzată că ar fi şantajat o martoră. Astfel, ea a ameninţat-o pe martoră că va face publice informaţii şi imagini compromiţătoare, dacă va colabora cu procurorii, într-un dosar în care fiul ei era cercetat pentru deţinere de droguri.