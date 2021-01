Sindicatul TESA din Sanatate, scrisoare catre Vlad Voiculescu: In loc sa eliminati discriminarea, guvernul dumneavoastra a stopat chiar si cresterea reglementata de Legea Salarizarii

"Sunteti economist, va consideram un coleg de breasla si cu atat mai mult speram ca dumneavoastra sa intelegeti si sa actionati pentru eliminarea discriminarii grave care are loc in sistemul sanitar asupra personalului tehnic, economic si administrativ de cand fostul guvern PSD a instaurat Legea Salarizarii pe principii separatiste si fara respectarea scalei reale a valorilor din sistem", arata, luni, Uniunea TESA din Sanatate, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Vlad Voiculescu.Sindicalistii considera ca "este efectiv o barbarie ce se intampla de 4 ani cu personalul nemedical, dar si cu personalul auxiliar-sanitar"."Fiind membri in Comisia de Dialog Social de la Ministerul Sanatatii am exprimat punctele noastre de vedere care au fost foarte bine cunoscute de catre fostul ministru dl. Nelu Tataru cat si de fostul secretar de stat Dragos Garofil. Reamintim ca acestor categorii discriminate din sanatate, intre care se regaseste si personalul TESA, (aflat pe Anexa 8 a Legii Salarizarii) nu beneficiaza de cresterile salariile din SANATATE la nivelul anului 2022. Este vorba de 70.000 de lucratori (23.000 TESA si 47.000 auxilar sanitar)", se mai arata in document.Sindicalistii precizeaza ca fata de revendicarile principale - trecerea personalului TESA si personalului auxilar -sanitar pe grila 2022 si trecerea personalului TESA in Anexa 2 a Legii Salarizarii (alaturi de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar) nu au primit raspunsuri concludente."In schimb proiectul de OUG promovat de guvernul pe care il reprezentati, prin inghetarea cresterilor salariiale, da o noua lovitura exact personalului discriminat din sanatate! Domnule ministru, in loc sa ridicati intregul personal din sanatate pe grila 2022 si sa eliminati discriminarea, guvernul dumneavoastra a gasit de cuviinta sa STOPEZE chiar si cresterea reglementata de Legea Salarizarii de 1/4 anual! In acest fel, exact cei mai discriminati dintre salariati din sanatate, cu cele mai mici salarii, vor fi cei care vor avea din nou de suferit (pierderi intre 200 si 400 lei net lunar)", au mai transmis sindicalistii.Acestia au explicat si ca personalul TESA a fost eliminat si de la stimulentele pentru Covid, cu toate ca rata infectarii si in randul acestui personal este ridicata."Facem apel la dvs. sa stopati aceste nedreptati flagrante! Si sa incetati loviturile asupra personalului cel mai defavorizat din sanatate", au mai transmis sindicalistii. Acestia cer eliminarea discriminarii, intrucat personalul care lucreaza in sistemul sanitar este o unica echipa.