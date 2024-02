”Aceasta este lovitura mea pentru Putin”. Controversele unui film biografic despre dictatorul rus VIDEO

Pe 5 februarie a avut loc la Varșovia premiera filmului „Putin”, în care regizorul Patrick Vega a filmat chiar și moartea dictatorului. Filmul îl arăta pe Putin încă de la vârsta de 10 ani, când a suferit umilințe din partea tatălui său vitreg în Georgia, relatează Radio Liberty.

Filmul prezintă principalele evenimente politice din timpul președinției lui Putin: războiul din Cecenia, atacurile teroriste de la Beslan și Dubrovka, precum și invazia Ucrainei.

Filmul biografic include și scene documentare din Ucraina, filmate cu drone. Clipul de prezentare îl arată pe Putin într-un spital purtând scutece. Cu această imagine, regizorul a vrut să-l arate un dictator rus slab și bolnav, ușor de învins.

Vega a spus că s-a consultat cu foști ofițeri de informații NATO, a studiat documente în detaliu și a vorbit și cu rudele unor apropiați ai lui Putin.

Vega nu se teme pentru viața lui și îi încurajează pe alții să facă la fel. Dacă ți-e frică de Putin, atunci în curând va fi cu armata lui în Europa.

