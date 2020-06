" Moscova dezminte ca le plateste recompense talibanilor pentru a ucide militari occidentali in Afganistan. Ambasada Rusiei in SUA cere NYT "sa inceteze sa fabrice informatii false". "

Dezvaluirea NYT

"Aceste acuzatii nefondate si anonime potrivit carora Moscova se afla in spatele mortii unor militari americani in Afganistan au condus deja la amenintari directe la viata unor angajati ai ambasadei ruse la Washington si Londra", a anuntat pe Twitter Ambasada Rusiei in Statele Unite.Ambasada indeamna in alt mesaj cotidianul The New York Times "sa inceteze sa fabrice informatii false" si le cere autoritatilor americane "sa ia masuri eficiente" pentru a asigura securitatea angajatilor sai.Oficiali au declarat sub protectia anonimatului pentru NYT ca o unitate din cadrul serviciilor militare ruse de informatii GRU a distribuit in mod discret bani unor combatanti islamisti si unor criminali inarmati apropiati talibailor cu scopul de a ucide militari americani si NATO in Afganistan.Tot potrivit ziarului, presedintele Donald Trump a fost informat, dar si Regatul Unit, ai carui militari ar fi de asemenea vizati.In pofida faptului ca talibanii au interdictia oficiala de a intra in Rusia, Moscova a gazduit in 2019 o runda de negocieri de pace cu privire la Razboiul din Afganistan, la care au participat reprezentanti talibani.Rusia - care isi exprima ingrijorarea fata de situatia din Afganistan, din cauza apropierii conflictului de sfera sa de influenta in Asia Centrala - a dezmintit intotdeauna ca a furnizat vreun ajutor talibanilor, asa cum o acuza Statlee Unite.Un acord intre americani si talibani a fost semnat la 29 februarie la Doha, in Qatar, care prevede o retragere treptata a fortelor straine din tara si negocieri de pace intre insurgenti si Guvernul de la Kabul.