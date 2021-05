Vladimir Putin, amenintare pentru cei care vor sa "inhate ceva" din Rusia: "Le vom sparge dintii tuturor"

Potrivit lui Putin, unii "se incumeta sa afirme public ca bogatiile siberiene apartin in mod injust unei singure tari". "Este ciudat sa auzi asemenea lucruri, insa ele se fac uneori auzite", a spus el."Toti vor sa ne muste de ceva si sa inhate ceva de la noi. Insa, ei trebuie sa stie, cei care intentioneaza sa faca asta, ca noi le vom sparge dintii tuturor, astfel ca ei sa nu mai poata musca", a subliniat presedintele Rusiei. Vladimir Putin este convins ca multi continua sa puna piedici Federatiei Ruse, pentru ca multi oponenti pur si simplu nu au nevoie si se tem de o astfel de tara. "Indiferent ce am face noi, indiferent cat de tare am dori sa le satisfacem poftele celor care incearca sa ne puna piedici, oricum ei vor continua sa faca aceasta, pentru ca multi dintre oponentii nostri nu au nevoie de o astfel de tara precum Rusia", a declarat el.Potrivit lui Putin, unii considera Rusia prea mare chiar si dupa ce ea si-a pierdut "o buna parte din teritoriile istorice dupa destramarea Uniunii Sovietice"."Uniunea Sovietica nu este nimic altceva decat Rusia istorica, doar ca ea se numea altfel si continutul ideologic era, desigur, altul, insa din punct de vedere geopolitic aceasta este Rusia istorica", a afirmat presedintele rus. "Chiar si dupa ce o treime din potential a fost pierdut, oricum pentru unii Rusia este prea mare", a constatat Putin, dand in acest context un citat din tarul Alexandru al III-lea al Rusiei: "De imensitatea noastra se tem toti".Vladimir Putin a subliniat ca Rusia are "cele mai moderne forte nucleare de descurajare din lume" si a amintit ca Federatia Rusa s-a dotat cu un nou tip de arma strategica: sistemul de rachete "Avangard" cu raza de actiune intercontinentala si care poate dezvolta o viteza hipersonica. El a mai mentionat "noile complexuri aviatice", "navele si submarinele, cele mai moderne aparate fara pilot".Cu toate acestea, Vladimir Putin a sustinut ca Rusia nu isi militarizeaza economia si ca procentul din PIB alocat pentru aparare se reduce in fiecare an.