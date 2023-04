Erupția uriașă a unui vulcan activ din Rusia. A fost emis cel mai ridicat nivel de alertă pentru avioane FOTO

Vulcanul Bezymianny din Peninsula Kamceatka, din Orientul Îndepărtat al Federaţiei Ruse, a expulzat în aer o coloană de cenuşă înaltă de 10 kilometri, informează duminică DPA.

Geologii ruşi au publicat, de asemenea, fotografii care arată scurgeri de lavă şi coloane de aburi care sunt ejectate de acest vulcan. Bezymianny, cu o altitudine de 3 kilometri, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume.

Atracție turistică în jurul unui vulcan care a erupt în Islanda. Fotograf român, martor la erupție: „O imagine apocaliptică” Cel mai ridicat nivel de alertă, codul roşu, a fost emis pentru reprezentanţii industriei aviatice.

Potrivit Departamentului de Apărare Civilă din Rusia, deocamdată nu există un pericol iminent pentru locuitorii din zonă şi pentru turiştii care vizitează această regiune. Vulcanul este localizat la circa 350 de kilometri distanţă de oraşul Petropavlovsk Kamciaţki, capitala regională.

Some photos of the Bezymianny (also known as “Nameless”) eruption …..#volcano #Bezymianny #Kamchatka #eruption #Russia pic.twitter.com/MhQTzOYgFS