Regizorul serialului ”Wednesday”, filmat în România: ”E ceva memorabil. Oamenii sunt extraordinari”

Regizorul Tim Burton a acordat un interviu în exclusivitate pentru site-ul urban.ro în care a povestit experienţa sa de pe platourile de filmare din România pentru serialul Netflix „Wednesday”.

Serialul care are 8 episoade şi îi are în distribuţie pe Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Luis Guzmán, Christina Ricci, Gwendoline Christie va avea premiera pe Netflix la 23 noiembrie.

Peste 200 de oameni au muncit în echipele care au construit decorurile la Buftea, care au transformat Academia Nevermore în realitate tridimensională, dar dincolo de scenografi, tâmplari, zugravi, costumiere şi make-up artişti, o parte importantă din industria de cinema din România, din partea de producţie, lumini, imagine, sunet şi tot ceea ce ţine de tehnicul unei filmări, a fost implicată în această producţie.

Pe genericul final al fiecărui episod vor apărea nume importante din cinematografia noastră: Tudor Lucaciu care aici asigură imaginea pentru o echipă separată (şi care are în portofoliu filme regizate de Radu Muntean sau Răzvan Rădulescu, cu prezenţe la Cannes sau la Berlin: "Marţi, după Crăciun", "Felicia, înainte de toate") şi Liviu Pojoni Jr sunt doar doi dintre cei care au muncit pentru toate cele 8 episoade ale serialului, notează urban.ro.

Unul dintre rolurile cu cea mai mare întindere în economia filmului îl are magicianul român Victor Dorobanţu care este THING, mâna stranie, prietenul cel mai bun al lui Wednesday.

Ads

„Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mâna pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiţii ca pentru oricare actor din poveste, i-am pus pe toţi să vorbească prin mâinile lor. Iar el are o structură şi o expresivitate şi o emoţie a mâinii, o tipologie pe care o simţi când o vezi chiar dacă nu o descrii în detaliu în cuvinte. E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate şi coordonare a mâinii şi a inteles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact aşa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing şi că era acolo lângă noi, în România", spune Burton despre personajul care o însoţeşte pe Wednesday în toate episoadele.

Echipa de actori români îi mai include pe George Burcea care e servitorul Lurch, pe Cezar Grumăzescu care e antrenorul Vlad al şcolii Nevermore.

Ads

Ca să fie creată însă lumea imaginată de Tim Burton, la 30 de minute distanţă de Bucureşti, în Buftea au fost construite două oraşe, iar spectatorii vor descoperi în serial cadre din gara Sinaia, dar şi imagini din câteva clădiri spectaculoase din capitală, din Sinaia şi Bran.

„Am filmat în studiouri lângă Bucureşti, dar şi la Sinaia în gară, şi prin pădurile din apropierea capitalei. Bucureştiul e un oraş care are multe lucruri de oferit, am folosit locaţii frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri şi locuri", a declarat Tim Burton pentru urban.ro.

Filmul marchează şi o altă premieră pentru industria noastră: o femeie din România e producător al unui serial Netflix internaţional. E vorba de Carmen Pepelea care mai are în portofoliu ca producător filmul „Voyagers" cu Colin Farrell şi Lily Rose Depp protagonişti, sau ca production manager „Wonder Woman" şi „300: Rise of an Empire".

Ea a fost cea care s-a aflat în spatele întregii organizări din România, în perioada de pandemie, cu o desfăşurare impresionantă de actori veniţi din toate colţurile lumii, cu zeci de locaţii în ţară, cu decoruri complicate de construit, dar care a avut grijă şi de confortul emoţional al lui Chaterine Zeta Jones, Jenna Ortega, Christina Ricci, Gwendoline Christie.

Ads

„Mi-a plăcut foarte mult că s-a filmat în România, a fost ca o nouă experienţă în care eram şi eu pus, nu doar în partea de producţie şi regie film. Am crescut uitându-mă la filme cu monştri, cu vibe-ul creat de ceea ce însemna Transilvania, Munţii Carpaţi şi poveştile cu Dracula şi, să vin să experimentez totul direct, e ceva memorabil. Pentru că, de fapt, ce am descoperit la faţa locului a fost ca oamenii sunt extraordinari, pe bune. Foarte muncitori, foarte atenţi la detaliile meştesugului lor şi asta a fost foarte inspiraţional pentru mine. E foarte plăcut când faci ce-ţi place cu oameni care-ţi plac. Un loc nou aduce şi o energie nouă, care înseamnă un imbold creativ pentru mine şi m-a ajutat mult întregul context de acolo pe durata filmărilor", a declarat pentru urban.ro Tim Burton.

Ads