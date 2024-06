Intrarea gratuita in prima zi a Festivalului de Street Food de la Palatul Parlamentului!

Wine and Street Food Festival este cel mai mare eveniment dedicat vinului si street food-ului din Romania. Inca de la prima editie, atunci cand s-a creat practic si pionieratul in acest domeniu, evenimentul a stabilit atat recorduri, cat si tendinte.

Cu fiecare editie, evenimentul a devenit tot mai mare, reusind sa stranga un numar impresionant de vizitatori si sa aduca in acelasi loc cele mai importante food-truck-uri din Romania.

In perioada 12-14 iulie, organizatorii aduc in premiera urmatoarele Food Truck-uri (acestia au intentionat inca de la inceput sa echilibreze nume noi din industrie cu cei pe care vizitatorii ii doresc la fiecare editie):

- Butoiul cu inghetata

- Cheese Up

- Gastro - Street Food & More

- Gelato Mio

- Rocca by the Jar

- Sugubat

- Steak me Home

- Supa Dupa

- Wing Eat

- Tuk Tuk Truck Burgers

- Suzette

- Mixology

- Camionetta

- Fishnet

- Flameburgers by Meat Busters

- Arome Healthy Bar

- Dulcegaria

- Kohones

- Senzatii Dulci

- Limonada lui Iulian

In acelasi timp, vor reveni gratie succesului de care s-au bucurat si asteptarilor exprimate de catre vizitatori:

- Moritz Eis

- Simbio pe Roti

- Taqueria

- Flying Pig

- Za German Wurstwagen

- Vanilla Elephant

- Winetruck Vinexpert

- Umami

- Texas Brothers BBQ

- Smokin' Pig

- Satisfry

- Prosecco Van

- Nache's

- Meat Busters

- La Finca

- Lazy Duck

- I, Bubble Waffle

- Gattini Pasta

- Frizzante Ride

- Duma's Van

- Delicii pe Roti

- Drunken Squid

- Coffee 4 Friends

- Mr. Cannoli

- Crepes Charmees

- Cot Cot pe Roti

- Cubano

- Baz Bistro

- Bao Van

- Arrosticini

- Switchmorn

- ZeCaffe

Lor li se vor alatura cateva lansari de meniuri si truck-uri:

Cot Cot pe Roti - cu cele mai noi frigarui de pui si bacon

Gattini Pasta - tagliatelle cu sos de trufe, din preparate proaspete

Gelato Mio - inghetata 100% naturala, gluten free, menta cu piper, caramel sarat sau mango indian

Prosecco Van - singurul Piaggio Ape, castigator al Best Drink in 2017

Senzatii Dulci - vata de zahar cu personaje hazlii, flori multicolore si curcubee fascinante

Moritz Eis - sorbet Prosecco, sorbet para coapta in vin sau baklava inghetata

ZeCaffe - limonada fara coloranti si arome artificiale, un energizant natural cu putine calorii

I, Bubble Waffle - vafe proaspete preparate dupa o reteta secreta

Frizzante Ride - Prosecco, Aperol Spritz, Hugo Spritz

Smokin' Pig - burger de vita cu sos de trufe si hribi

Meat Busters - Porcul se intoarce in Bucuresti sub sloganul "Pork to the people!"

Lazy Duck - pentru cei pofticiosi, care nu sunt la dieta

Drunken Squid - calamari, calamari, calamari...

Duma's Van - fusion cu ingrediente americane, mexicane si coreene

Texas Brothers BBQ - ribs bine marinate in stil Western, inclusiv snitel de porc in stil texan

Switchmorn - Nitro Brew Coffee, cafea proaspat prajita, infuzata la rece si efervescenta, servita cu gheata si menta + Chicory, o bautura din cereale prajite, recomandata copiilor

Limonada lui Iulian - un proiect social "Tine povestile copilariei departe de spital"; fondurile obtinute din vanzarea limonadei sunt integral directionate catre Spitalul Marie Curie

Cheese Up - lansare de Food Truck in cadrul Wine and Street Food Festival, grilled cheese sandwiches

Delicii pe Roti - produse cu topping nou de ciocolata alba

Camionetta - pizza vegetarian si fara lactoza

Gastro - Street Food & More - mancare stradala ce imbina produsele traditionale ardelenesti in meniuri internationale foarte actuale

Vanilla Elephant - primul meniu in versuri scrise de Ana-Maria Ilie si prima sansa pentru un vizitator sa gateasca timp de o ora in food truck

Flameburgers by Meat Busters - sunt extrem de productivi gratie flamebroiler-ului importat din Marea Britanie, ce le permite sa realizeze sute de burger intr-o singura ora

Si-au aratat interesul sa participe nu doar vizitatori din Bucuresti, ci din intreaga tara, chiar si turisti straini, prezenti in numar tot mai mare in Bucuresti.

Inca de la intrare, veti fi intampinati de zona special amenajata Street Food din gradinile Palatului Parlamentului.

Selectia a fost una extrem de riguroasa, astfel incat la eveniment s-au calificat doar cele mai reprezentative si dorite food-truck-uri.

Tot aici sunt amenajate si locuri generoase de relaxare si activare, scena cu chill-out music, spatii de joaca pentru copii si... distractie de weekend.

Zona expozitionala dedicata VINULUI este una generoasa, peste 500 de sortimente fiind oferite spre degustare atat celor exigenti, cat si tinerilor care sunt introdusi in lumea fascinanta a vinului pentru prima oara.

Anunt important:

In zona de Street Food si de concerte accesul este GRATUIT vineri, iar sambata si duminica .... 15 lei. In zona de Wine, accesul este 20 lei in fiecare zi - el presupune insa parcurgerea zonei de Street Food si achizitia biletului aferent - si puteti degusta sute de vinuri din toata lumea!

Cei care demonstreaza ca au donat sange in cursul acestui an vor avea acces gratuit! Sharing is really caring!

Programul de vizitare:

Vineri, 12 iulie, 12:00-22:00, ultima ora de intrare 21:00

Sambata, 13 iulie, 12:00-22:00, ultima ora de intrare 21:00

Duminica, 14 iulie, 12:00-21:00, ultima ora de intrare 20:00

Wine and Street Food Festival este considerat deja EVENIMENTUL DE VIN SI STREET FOOD AL ROMANIEI, dar va puteti convinge de asta saptamana viitoare...

