A platit pentru cale de acces in Copou pe un teren inexistent si a fost dat in judecata

Un iesean s-a trezit chemat in judecata de municipalitate pentru ca s-ar fi folosit abuziv de 58 mp din domeniul public. Primaria a cerut obligarea lui I.S. la plata a aproape 20.000 de lei pentru lipsa de folosinta a terenului incepand cu 2014. Judecatorii aveau sa constate ca dimpotriva, Primaria fusese platita cu asupra de masura, iar in 2014 ieseanul nici nu stia ca terenul respectiv exista.In aprilie 2017, I.S. a cumparat un teren de 1.000 mp in Copou, pe una dintre stradutele care ies ... citeste toata stirea