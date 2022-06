Canicula peste Iasi!

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a emis ieri un comunicat in care precizeaza ca, pentru a nu ne confrunta cu situatii de urgenta generate de canicula, fiecare dintre noi trebuie sa respecte cateva reguli simple * deocamdata, in oras nu au aparut corturile de prim ajutor, asteptandu-se, probabil, intervalul de minim 2 zile cu temperaturi maxime cel putin egale sau mai mari de 37 grade CelsiusMeteorologiiavertizeaza ca in tara noastra urmeaza cateva zile caniculare, cu ... citeste toata stirea