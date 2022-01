Chirica o ataca pe jurnalista Emilia Sercan pentru ca si-a permis sa analizeze teza de doctorat al lui Ciuca

Primarul Iasului, Mihai Chirica, sustine ca tema acuzatiilor de plagiat la adresa premierului Ciuca este "o interventie subversiva la securitatea statului roman", in conditiile in care suntem intr-o criza energetica majora, iar Europa "vuieste de sutele de mii de soldati care stau la granita Ucrainei"."Tanti Lenuta din comuna Costuleni este extrem de afectata si plange in hohote ca nu intelege de ce in lucrarea de doctorat sunt niste paragrafe preluate dintr-o alta lucrare de doctorat care ... citeste toata stirea