Evaluarea Nationala: In urma contestatiilor, numarul zecistilor ieseni a urcat la 17

Astazi au fost afisate rezultatele finale la Evaluarea Nationala in urma contestatiilor. In Iasi, numarul elevilor notati cu 10 a urcat cu inca o persoana. Este vorba despre un elev de la scoala gimnaziala "Iordache Cantacuzino" din Pascani. El a fost notat initial la proba de limba si literatura romana cu 9,55, iar in urma contestatiilor, a obtinut nota maxima. Numarul elevilor din Iasi notati cu zece la Evaluarea Nationala a urcat la 17.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a prezentat joi, ... citeste toata stirea