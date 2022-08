Instanta a facut dreptate: reclamangii de pe strada Moldovei sunt buni de plata. Daniel Niculita si-a demonstrat nevinovatia in justitie

Dupa ani de zile de procese, omul de afaceri Daniel Niculita si-a facut dreptate in justitie. Totul a pornit in momentul in care Daniel Niculita a pus bazele unui proiect care viza construirea unui bloc pe strada Moldovei nr.30. Desi se afla in completa legalitate, avand toate autorizatiile si documentatiile, omul de afaceri a fost nevoit sa se apere in instanta pentru ca mai multi vecini il asaltau cu reclamatiile. Toate aceste actiuni se pare ca erau nefondate intrucat, in final, dupa un ... citeste toata stirea