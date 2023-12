Judecătorii din Brașov au decis evacuarea din casă, în prag de sărbători, a unui adolescent în vârstă de 16 ani și emiterea unui ordin de protecție față de mama acestuia și de frații săi mai mici.

Astfel, prin sentință judecătorească, adolescentul va trebui să-și petreacă următoarele două luni într-un centru de primire în regim de urgență, fără a mai avea voie să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri față de mamă și de frații.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecție a fost depusă în instanță chiar de mama băiatului. Femeia și-a explicat decizia, invocând faptul că a ajuns ”într-un blocaj în care nu mai poate gestiona situația propriului fiu”.

”Mai am doi copiii acasă”

Adolescentul în vârstă de 16 ani este diagnosticat cu ADHD, iar în ultima perioadă afecțiunea s-a acutizat, devenind violent atât cu membrii familiei, dar și la școală unde ar fi mers chiar cu un cuțit, așa cum spune mama băiatului în instanță.

Femeia susține că a fost dese ori agresată fizic de către fiul ei, dar niciodată nu a fost rănită atât de grav încât să fie nevoie de ajutor medical. Scandalurile în casă sunt zilnice, având în vedere că băiatul refuză să mai meargă la școală. Își înjură frații și mama și chiar îi amenință.

Ads

”Arunca mâncarea, mă înjura şi mă făcea în toate felurile, a aruncat laptele pe mine – sunt momente când se întâmplă în fiecare zi câte ceva. Mă împinge, iar eu încerc să mă apăr şi am fost lovită. Am mai avut conflict cu el şi la scoală. Am încercat să-l iert pentru că am vorbit cu un psiholog care m-a învățat cum trebuie să mă port cu el şi ceea ce trebuie să fac şi cum să-i dau tratamentul, iar copilul meu nu este de acord pentru că a zis că vreau să-l omor. L-am tot iertat, dar acum nu mai pot. Mai am doi copii acasă şi cel mijlociu a început să facă exact la fel”, a explicat mama în fața instanței. Femeia spune că este deranjată de faptul că băiatul ei cel mare a tăiat hainele și pantofii pe care I le-a cumpărat pentru că ”nu erau de firmă”, astfel de ieșiri violente fiind puse pa faptul că adolescentul refuză tratamentul recomandat de medic pentru afecțiunea sa.

”Puteţi să o întrebați de când nu mi-a mai cumpărat o pereche de șosete?”

De cealaltă parte, adolescentul are o cu totul altă poziție. A recunoscut parțial atitudinea nepotrivită față de mamă și de frați, dar și-a justificat agresivitatea invocând lipsa afecțiunii din partea familiei. Băiatul a mărturisit că vede că mama lui face diferență între el și frații lui mai mici, i-a reproșat că nu i-a cumpărat și lui șosete atunci când a cumpărat pentru frații lui, și că cei mici primesc alt tip de mâncare și dulciuri decât el (din cauza bolii de care suferă, are restricții alimentare impuse de medic).

Ads

”Puteţi să o întrebați de când nu mi-a mai cumpărat o pereche de șosete?”, a fost una dintre multele întrebări adresate în instanță de adolescentul aflat acum în situația de a fi evacuate din casă la cererea mamei. Întrebat de judecător de unde are geaca pe care o purta în timpul ședinței de judecată, adolescentul a precizat că și-a cumpărat-o singur din banii primiți cât timp a lucrat la o societate din Brașov, banii din alocație fiind opriți de către mamă.

Mai mult, băiatul susține că refuză medicamentele prescrise de medic pentru că simte că îi fac mai mult rău decât bine și că îi afectează memoria: ”A fost o perioadă în care am luat pastilele şi în perioada aceea nu m-a ajutat absolut cu nimic. Aveam nervi nu mă calma, doar că dormeam foarte mult şi chestia că uitam. Nu îmi mai aduceam aminte seara ce am făcut sau ce am mâncat dimineaţă. Apoi nu am mai vrut să le iau. La spital le luam pentru că altfel mă lega de pat”, a fost explicația dată de băiat judecătorilor care l-au întrebat de ce refuză tratamentul.

Ads

Instanța a dat dreptate mamei și a admis emiterea ordinului de protecție pentru o perioadă de două luni, timp în care adolescentul va trebui să părăsească apartamentul în care locuia până acum și să urmeze un program de consiliere psihologică.

Cum au motivat judecătorii decizia de evacuare din casă a adolescentului

”Instanţa are în vedere că comportamentul agresiv al intimatului agresor este apt să-i influenţeze într-un mod negativ pe fraţii săi şi să creeze o stare de pericol şi teamă pentru aceştia. Nu în ultimul rând, la stabilirea măsurilor care vor fi dispuse, va avea în vedere şi afecţiunea de care suferă intimatul agresor, ADHD, precum şi faptul că acesta a învederat că în ultima vreme a refuzat să urmeze tratamentul, aspect invocat şi de mama acestuia. Or, raportat la aceste aspecte, instanţa apreciază că se impune luarea unor măsuri de protecție a intimatei-victime, existând posibilitatea agravării stării conflictuale dintre parți din cauza atitudinii violente a intimatului- agresor. Instanţa apreciază că se impune luarea unor măsuri de protecţie a victimei, a fiicei şi a fiului minor care locuiesc cu aceasta pe o perioadă limitată de timp, perioadă în care intimatul agresor are timp să reflecteze asupra consecinţelor pe care comportamentul său violent le are asupra mamei sale şi a fraţilor săi” au motivat judecătorii.

Ads

Decizia instanței:

”Admite cererea de emitere a unui ordin de protecţie astfel cum a fost formulată de petentul Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov şi cum a fost precizată de intimata victimă…, în favoarea intimatei- victime … şi împotriva intimatului- agresor ….

Dispune evacuarea temporară a intimatului agresor din locuinţa din Braşov, jud. Braşov. Obligă intimatul- agresor să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de intimata-victimă şi faţă de fiica acesteia ….şi faţă de fiul acesteia.

Obligă intimatul-agresor minor să efectueze un număr de minim 7 şedinţe de cosiliere/psihoterapie (numărul total de şedinţe necesare urmând a fi stabilit de un psiholog/psihoterapeut). Consilierea/psihoterapia va fi asigurată de DGASPC Braşov.

Obligă intimatul-agresor minor să se prezinte periodic, la interval de 3 zile (în prima lună) şi la interval de 5 zile (în a doua lună) la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie;

Dispune verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află intimatul-agresor minor, respectiv în Mun. Braşov, Jud. Braşov.

Măsurile de protecţie sunt valabile timp de 2 luni de la pronunţare.

Ordinul de protecţie este executoriu”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Această sentința poate fi atacată cu apel la instanța superioară.

Ads