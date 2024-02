Două cazuri, doi judecători. O săptămână cu mize mari pentru Donald Trump

În două tribunale, la două străzi distanță, doi judecători din New York ar putea strica săptămâna lui Donald Trump.

Joi, unul dintre judecători, Juan M. Merchan, ar putea programa primul proces penal al unui fost președinte american pentru luna viitoare - ridicând spectrul ca Trump ar putea ajunge în spatele gratiilor.

A doua zi, potrivit a două persoane care au cunoștință despre acest caz, se așteaptă ca al doilea judecător să pronunțe o hotărâre care amenință nu libertatea lui Trump, ci afacerea familiei sale. Judecătorul, Arthur F. Engoron, a supravegheat procesul civil de fraudă al fostului președinte și analizează cererea procurorului general din New York de a-l penaliza pe Trump cu sute de milioane de dolari și de a-l separa de compania pe care a condus-o timp de decenii, scrie The New York Times.

Punct de cotitură în odiseea juridică a lui Trump

Amenințările duble reprezintă un punct de cotitură în odiseea juridică a lui Trump, o săptămână care ar putea să-i remodeleze soarta personală și prezidențială în timp ce se îndreaptă spre nominalizarea republicană. Decizia judecătorului Engoron ar putea secătui visteria lui Trump, iar dacă fostul președinte va părăsi în cele din urmă sala de judecată a judecătorului Merchan ca infractor, ar trimite politica deja acerbă a țării pe tărâmuri necunoscute.

Trump a folosit cazurile de la New York pentru a se prezenta în mod fals ca o victimă a unei cabale democrate hotărâte să îl persecute și să îl ajute pe prezumtivul său adversar în alegerile generale, președintele Biden. Și i-a atacat în mod repetat pe cei doi democrați care au intentat cazurile - procurorul districtual din Manhattan, Alvin L. Bragg, care a depus acuzațiile penale, și procurorul general al New York-ului, Letitia James, care a condus procesul de fraudă.

Ads

Dar săptămâna petrecută de Trump la New York subliniază limitele uneia dintre strategiile sale juridice testate în luptă: amânarea. Procurorul James a trebuit să se lupte timp de doi ani cu litigii înainte de a intenta un proces, iar biroului procurorului districtual i-au trebuit cinci ani pentru a formula o acuzație. Dar ambele cazuri și-au croit drum prin sistemul juridic pentru a deveni amenințări imediate la adresa fostului președinte, și asta într-un moment inoportun.

Imbroglio-ul său juridic, desigur, nu se oprește la New York. Trump se confruntă cu 91 de capete de acuzare în patru dosare penale, în Washington, Florida și Georgia, precum și în Manhattan. Pe frontul civil, el trebuie să se confrunte cu hotărârea judecătorului Engoron privind frauda și cu cele 83,3 milioane de dolari pe care le datorează în urma unui caz recent de defăimare.

Ads

Calcule de calendar

Ziua de joi va fi deosebit de agitată. În aceeași zi și la aceeași oră la care se așteapt ca judecătorul Merchan să se pronunțe, procurorul din Georgia care l-a acuzat pe Trump că a conspirat pentru a anula alegerile din 2020 va fi audiată în legătură cu relația sa romantică cu un avocat pe care l-a angajat să lucreze la acest caz. Luni dimineață, Trump era încă în discuții pentru a stabili dacă va participa la una dintre audieri, potrivit unei persoane care are cunoștință de acest lucru.

La audierea judecătorului Merchan, se așteaptă ca judecătorul să se pronunțe asupra ofertei de lungă durată a lui Trump de a respinge cu totul dosarul penal din Manhattan. Dacă va refuza să respingă acuzațiile, care decurg din plata unei sume de bani pentru a cumpăra tăcereaunei vedete porno în ultimele etape ale campaniei prezidențiale din 2016, va stabili data procesului.

Observatorii instanței au făcut calcule de calendar, încercând să prezică care dintre cazurile lui Trump va fi primul.

Ads

Timp de luni de zile, favorit părea să fie un alt caz în care Trump a fost acuzat de subminarea democrației după alegeri: acuzația federală adusă de un consilier special de la Washington.

Acel caz, programat inițial pentru 4 martie, este considerat în general ca fiind cel mai important dintre procesele penale ale lui Trump - și poate, pentru el, cel mai problematic din punct de vedere politic. Acel proces ar reaminti electoratului despre cea mai proastă zi a lui Trump ca președinte, când o mulțime de susținători ai săi a luat cu asalt Capitoliul.

Bragg, chiar dacă și-a prezentat propriul caz ca un exemplu de intervenție a lui Trump într-o alegere, a sugerat că nu ar obiecta dacă cazul de la Washington ar fi luat primul.

Dar procesul din Washington a fost amânat de apeluri și ar putea ajunge în fața Curții Supreme. Judecătoarea din acest caz, Tanya S. Chutkan, a renunțat la data de 4 martie, lăsând procesul din Manhattan, care a fost deja stabilit provizoriu pentru 25 martie, primul pe calendar.

Ads

Acest lucru s-ar putea schimba în continuare. În timp ce judecătorul Merchan se gândește dacă va cimenta sau nu data din Manhattan, este posibil să cântărească importanța cazului din Washington în raport cu incertitudinea calendarului său. El și judecătorul Chutkan s-au coordonat în trecut și s-ar putea să o facă din nou în această săptămână.

În cele din urmă, însă, decizia îi aparține: Dacă judecătorul Merchan decide să mențină data de 25 martie, primul proces penal al lui Trump va avea loc în orașul său natal.

Cazul se concentrează pe ceea ce procurorii spun că a fost efortul lui Trump de a ascunde un potențial scandal sexual, atât înainte, cât și după alegerile din 2016. Fostul său impresar, Michael D. Cohen, care se așteaptă să fie martorul principal în acest caz și pe care Trump l-a numit mincinos, i-a plătit vedetei porno Stormy Daniels 130.000 de dolari în zilele de dinaintea scrutinului pentru a păstra tăcerea în legătură cu povestea ei despre o întâlnire cu Trump.

Procurorii spun că, odată ce Trump a fost ales, l-a rambursat pe Cohen și a ascuns adevăratul scop al plăților. Afacerea de familie a lui Trump, Trump Organization, a înregistrat în mod fals rambursările ca fiind cheltuieli legale.

Ads

Verdict de care depinde statului de om de afaceri al lui Trump

Decizia așteptată vineri de la judecătorul Engoron va aborda, de asemenea, acuzațiile de abuz de încredere a companiei lui Trump. Procurorul general al New York-ului, Letitia James, l-a dat în judecată pe fostul președinte - precum și pe fiii săi și afacerea familiei - acuzându-i că au umflat valoarea netă a proprietăților lui Trump pentru a obține un tratament favorabil din partea băncilor și a companiilor de asigurări.

Chiar înainte de proces, judecătorul a hotărât că Trump a acționat în mod fraudulos, dar vineri este de așteptat să-și anunțe determinarea cu privire la revendicările rămase ale procurorului James, inclusiv dacă fostul președinte a conspirat cu directori de vârf pentru a încălca legile statului.

James a cerut ca fostul președinte să fie penalizat cu aproximativ 370 de milioane de dolari și să i se interzică să conducă orice afacere în stat, inclusiv pe cea a lui.

Decizia era așteptată inițial la sfârșitul lunii ianuarie, dar a fost amânată. Deși cauza întârzierii este neclară, a existat o cantitate notabilă de activitate post-procesuală în acest caz. La sfârșitul lunii trecute, un funcționar desemnat de instanță să monitorizeze Organizația Trump a emis un raport în care a citat ceea ce a spus că sunt "deficiențe" în raportarea sa financiară. Iar săptămâna trecută, judecătorul Engoron i-a interogat pe avocații lui Trump cu privire la faptul că un martor-cheie în acest caz - directorul financiar de lungă durată al lui Trump - a comis sperjur.

În urma unor schimburi de replici pe e-mail, judecătorul și-a manifestat clar nerăbdarea față de echipa fostului președinte, ceea ce ar putea fi de rău augur pentru Trump.

"Dumneavoastră și co-consilierul dumneavoastră", i-a scris el unuia dintre avocați, "mi-ați pus la îndoială imparțialitatea încă din primele zile ale acestui caz, probabil pentru că uneori mă pronunț împotriva clienților dumneavoastră. Toată această abordare devine veche", a scris judecătoarea citată de The New York Times.

„Tu și co-avocatul tău”, i-a scris el unuia dintre avocați, „mi-ați pus sub semnul întrebării imparțialitatea încă de la începutul acestui caz, probabil pentru că uneori mă pronunț împotriva clienților dumneavoastră. Toată această abordare îmbătrânește.”