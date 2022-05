Sectiile de vot, la extrem: 3 alegatori la una din Cluj, 5.000 la una din Sectorul 3

O sectie de votare cu doar 3 alegatori arondati, aflata in municipiul Cluj-Napoca, si una in Sectorul 3 din Bucuresti la care sunt asteptati sa voteze nu mai putin de 5.181 alegatori vor functiona, duminica, la scrutinul pentru alegerea administratiei publice locale.

In sectia de votare 157 din Cantina Complex Studentesc Observator, din municipiul Cluj-Napoca (judetul Cluj) cei sapte membri ai biroului electoral al sectiei de votare ii vor astepta la vot pe cei trei alegatori inscrisi in listele electorale.

Cei mai multi alegatori - 5.181 alegatori - sunt asteptati duminica la urne in sectia de votare 617, din Scoala 78 din Bucuresti, Sector 3, la care sunt arondate strazile Cazangiilor si Paunesti, precum si soseaua Garii Catelu.

Alegeri Locale 2012

Intrebat despre aceasta situatie, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central, Marian Muhulet, a explicat, sambata, ca in Sectorul 3 exista o situatie speciala, legata de existenta unui numar semnificativ de cetateni care au dubla nationalitate - moldoveneasca si romana.

"Se stie despre situatia aceasta la Evidenta Persoanelor si e vorba despre 30.000 de persoane. Sunt mai multi cetateni moldoveni care au aceeasi adresa. Prezenta acestora la vot a fost monitorizata de-a lungul ultimelor procese electorale si au constatat ca nu s-au prezentat niciodata la vot si au ajuns sa ii puna pe toti in cadrul aceleasi sectii de votare", a precizat vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente.

Referitor la faptul ca la o sectie de votare au fost arondati doar trei alegatori, vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente a aratat ca respectivii cetateni cu drept de vot ar fi putut fi inscrisi in listele electorale de la o sectie de votare apropiata.

Muhulet a subliniat ca, potrivit prevederilor legale, sectiile de votare sunt delimitate si organizate de catre primari, responsabilitatea apartinandu-le acestora.

"Acolo unde exista situatii extreme se vor impune verificari: de ce s-a depasit limita prevazuta de lege, respectiv de 2.000 de locuitori, sau de ce s-a coborat sub limita de 500 de locuitori in comune. Sunt situatii specifice asupra carora ne vom pronunta dupa momentul alegerilor. Maine sunt alegerile si nu se mai pot face alte verificari", a mai spus purtatorul de cuvant al BEC.

Potrivit Legii 67/2004 privind alegerea administratiei publice locale, in localitatile urbane se organizeza cate o sectie de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori, iar in comune, cate o sectie de votare la 500 - 2.000 de locuitori, de regula in fiecare sat. Potrivit prevederilor legale, pot fi organizate sectii de votare si in satele sau in grupurile de sate cu populatie de pana la 500 de locuitori.

Legea prevede ca birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri in cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.

In cele 41 de judete si in municipiul Bucuresti au fost organizate in vederea scrutinului de duminica, 10 iunie, pentru alegerea admninistratiei publice locale, un numar de 18.133 de sectii de votare.

