Tariceanu este "dezamagit" de rezultatul obtinut la Bucuresti si de faptul ca "nu a convins mai multi bucuresteni ca ideile ALDE sunt mai bune decat ale celorlalte partide"

"Ma doare rezultatul, dar nu atat de mult pentru mine, pentru ca eu sunt batatorit in lupte politice, ci pentru colegii mei mai tineri pe care i-am promovat. Alegerile din 27 septembrie au dat castig de cauza partidelor mari, celor care au putut cheltui milioane de euro in campanie. Aceasta campanie nu a fost castigata de idei si programe, ci de banii aruncati in publicitate. In calitate de lider al ALDE, vreau sa multumesc tuturor celor care ne-au creditat cu increderea lor. Voturile lor sunt importante pentru noi si le vom folosi doar in interesul lor!", a adaugat Tariceanu.Liderul ALDE i-a indemnat pe cei mai tineri, care au participat pentru prima data la alegeri, "sa nu dezarmeze" si "sa isi invinga dezamagirea si sa ramana in politica", pentru ca este nevoie de ei."Urmeaza zile importante in care trebuie sa hotaram ce vom face pentru alegerile parlamentare. Este de asteptat ca aceasta polarizare politica sa continue, pentru ca este clar ca partidele mari doresc sa-i elimine pe cei mici de pe scena politica. In aceste conditii, trebuie sa fim realisti si sa gasim solutii care sa permita pastrarea filonului liberal autentic pe scena politica", a mai spus Calin Popescu-Tariceanu.