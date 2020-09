Nicusor Dan: "Pentru Ciurel e necesar un studiu de trafic. Pasajul Domna Ghica nu are actele necesare"

"Ciurel este o lucrare de infrastructura care a costat prea mult fata de ce face, dar aceasta lucrare de infrastructura poate sa fie utila. Trebuie doar sa faci un studiu de trafic local, sa vezi ce probleme poate sa rezolve, trebuie sa dimensionezi niste intersectii, sa pui niste semafoare. Si asta nu o sa faca mare lucru, dar macar nu o sa faca cozile pe care le-am vazut cu totii in imaginile difuzate de televiziuni", a spus Nicusor Dan, pentru B1Tv.El a subliniat ca lucrarea de la Ciurel a fost suspendata mai multi ani in instanta din cauza faptului ca proiectul urmeaza sa fie continuat la o distanta de 20 de metri de un bazin de apa potabila."Asa-numita penetrare Ciurel s-a numit in epoca Ceausescu - pentru ca atunci a fost inventat - penetratia A1-A2, adica un drum expres prin mijlocul orasului care sa uneasca cele doua autostrazi, gandindu-ne ca autostrada catre Constanta va iesi pe langa Splai, nu putin mai inspre Pantelimon, cum iese acum. Problema cea mai mare a acestui proiect si motivul pentru care instanta a suspendat mai multi ani proiectul este ca continuarea lui trece la 20 de metri de un bazin de apa potabila, din care bucurestenii beau apa. Din cauza unor fenomene chimice, nu poti sa acoperi bazinele de apa potabila. Pe de alta parte, nu poti sa treci cu trei benzi pe sens pe langa apa potabila. Acesta este motivul pentru care proiectul, asa cum este, nu poate sa fie realizat", a declarat Nicusor Dan.In opinia sa, pentru fluidizarea traficului in zona sunt necesare dezvoltarea transportului in comun si proiecte de infrastructura care sa directioneze presiunea de pe Iuliu Maniu catre Soseaua de Centura."Solutia pentru acea zona, care intr-adevar este foarte aglomerata, este 1 - cu transportul in comun si, in special, metroul de suprafata. De exemplu, pe Iuliu Maniu dimineata vin inspre Bucuresti oameni din Chiajna si imprejurimi, in conditiile in care tu ai gara in Chiajna si trenul din Chiajna pana in Gara de Nord face zece minute. Numai ca aceasta linie nu exista. Cu metroul de suprafata oamenii acestia pot sa ajunga in 20 de minute in Pipera. Si, strict pe trafic, daca faci Soseaua de Centura la patru benzi si te intepi si din bulevardul Timisoara, deci si din str. Liniei, si termini si Prelungirea Ghencea, iei toata presiunea de pe Iuliu Maniu si o duci catre Soseaua de Centura", a explicat Nicusor Dan.Pe de alta parte, a atras atentia ca Pasajul Doamna Ghica nu are toate actele necesare, motiv pentru care lucrarile ar putea fi "inghetate" timp de doua luni."Nu are PUZ si nu are nici studiu de stabilitate a cladirilor invecinate. (...) Nu este legal, este o constructie ilegala. Este o constructie ilegala, pentru care Inspectoratul de Stat in Constructii a constatat ca este ilegala. Numai ca fiind campanie electorala, probabil ca s-au ferit sa intre intr-o dezbatere cu primarul in functie. Pasajul Doamna Ghica este o lucrare corecta, face parte din inelul median, care urmeaza sa fie construit si care sa fluidizeze traficul. Proiectul corect este si cu linie de tramvai si, in orice caz, proiectul trebuie sa fie legal. Trebuie, in momentul in care ajungem in primarie, sa ne uitam cu atentie la toate actele sa vedem cum putem sa remediem problemele. (...) Exista riscul ca doua luni - pana cand se face analiza pe acte - lucrarile sa fie inghetate", a spus el.