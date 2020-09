Noi masuri obligatorii pentru alegerile locale. Arafat: "Alegatorii sa isi dezinfecteze mainile, la intrarea si la iesirea din sectiile de vot"

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Raed Arafat a anuntat ca, in ceea ce priveste alegerile locale, in ziua votului a fost adaugata prevederea ca alegatorii sa isi dezinfecte mainile, la intrarea si la iesirea din sectiile de vot El a adaugat ca a fost introdusa si "permisiunea de a se desfasura nu numai mitinguri electorale, dar si demonstratii, in limita de 100 de persoane maximum si respectand masurile stabilite de igiena"."Da, domnule premier, s-a votat prin hotararea 45 din 2020 propunerea catre Guvern a masurilor care sa fie luate in timpul campaniei electorale si in ziua votului. Aici subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfasura nu numai mitinguri electorale, dar si demonstratii, in limita de 100 de persoane maximum si respectand masurile stabilite de igiena. Iar la sectiile de vot s-a adaugat, pe langa masurile de port masca si distantare, s-a adaugat si obligativitatea alegatorilor, la intrarea si la iesirea din sectiile de vot, de a dezinfecta mainile in sectia respectiva", a declarat Raed Arafat, la inceputul sedintei de luni a Guvernului.Seful DSU a adaugat ca a fost introdusa o masura pentru ca cei care au carte de identitate sa introduca personal cartea "in fanta de la tableta sau aparatul care o citeste"."S-a mai introdus o modificare, de fapt o clarificare la solicitarea colegilor de la STS , in sensul in care cei care au carte de identitate vor introduce ei personal cartea in fanta de la tableta sau aparatul care o citeste. Cei care au buletine vechi, pentru ca mai exista persoane care au buletine vechi, vor fi prelucrate manual cu dezinfectarea mainilor lucratorului si cel care preia buletinul", a explicat Arafat.Premierul Ludovic Orban a precizat ca ordinul comun va trebui sa clarifice procedura folosirii urnei mobile pentru pacientii bolnavi de COVID. Seful Executivului a mai spus ca este buna ideea ca intai urna mobila sa mearga la alegatorii care au nevoie de ea, dar nu sunt bolnavi de coronavirus si apoi la cei infectati cu noul virus sau la contactii acestora."In ordinul comun va trebui clarificata procedura pentru cei care sunt bolnavi de COVID sau sunt izolati la domiciliu trebuie foarte clara procedura de solicitare a urnei mobile. Pentru ca urna mobila trebuie sa le asigure dreptul de vot fie celor izolati la domiciliu ca fiind infectati, fie sunt carantinati pentru ca sunt in ancheta epidemiologica ca persoane de contact. Trebuie sa le asiguram solicitarea dreptului de vot. Am vazut ca e foarte buna ideea intai sa se duca urna mobila la cazurile care necesita deplasarea urnei mobile non-COVID si abia dupa aia sa se duca la cei care fie sunt afectati, fie persoane de contact", a afirmat Ludovic Orban.Raed Arafat ca au fost scoase sporturile de contact din lista sporturilor care sunt limitate."Masurile celelalte au ramas cele pe care le cunoastem. Au fost scoase sporturile de contact din partea sporturilor care sunt limitate. Deci la acest moment nu mai figureaza sporturile de contact", a spus secretarul de stat din MS.Prim-ministrul a adaugat ca a avut o solicitare din partea HORECA privind organizarea de traininguri sau workshopuri."Aici am avut o solicitare din partea HORECA. Aici dupa parerea mea este acoperit. Adica si ei organizeaza evenimente - traininguri, spectacole in hoteluri si sa li se aplice si lor aceleasi reguli ca la teatre si cinematografe, adica sa poata sa organizeze evenimente", a subliniat Orban.La randul sau, Raed Arafat a explicata ca, in cazul in care "se organizeaza un seminar sau un workshop exista reguli si pot sa organizeze acest lucru in aceleasi conditii"."Deci nu exista nicio interdictie, respectand regulile de organizare a workshopurilor si seminariilor", a conchis Arafat.