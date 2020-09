Primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, depistat cu COVID-19

Potrivit purtatorului de cuvant al primariei, Mihai Rusti, primarul a fost la serviciu in cursul zilei de luni, dar, incepand de marti, prerogativele vor fi preluate de catre unul dintre viceprimari."Am fost informati de domnul primar ca este in concediu medical si ca domnul viceprimar Gelu Muthi va prelua prerogativele dansului pe perioada aceasta. Vom face tot ceea ce Directia de Sanatate Publica ne va transmite. Deocamdata, nu avem niciun fel de semnal din partea directiei, asa ca nu avem de ce sa nu functionam", a declarat Rusti.Managerul SJU Bistrita, Gabriel Lazany, a precizat ca primarul Ovidiu Cretu s-a prezentat personal la spital pentru a fi testat pentru COVID-19, in cursul zilei de luni, si in acest moment se afla internat in unitatea medicala.