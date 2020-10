Stefan Danci, ales pentru a cincea oara primar al comunei Rebra. Simpatizantii edilului au iesit in strada sa sarbatoreasca victoria

Zeci de sustinatori ai edilului au iesit in strada pentru a sarbatori victoria, imaginile postate pe retelele sociale aratand ca acestia ignora regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus.In comuna Rebra, candidatul Aliantei pentru Rebra PSD ALDE -Pro Romania, primarul in functie Stefan Danci, a fost reales, dupa ce la scrutinul din 27 septembrie a primit 423 de voturi, numar egal cu cele obtinute de candidatul liberal Daniel Nasuta.Conform datelor partiale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta, Stefan Danci a obtinut acum 60,12% din voturile exprimate intr-o sectie de votare si 56,91% din sufragiile exprimate in a doua sectie de votare amenajata in comuna.Victoria edilului ales pentru a cincea oara este sarbatorita in strada de zeci de sustinatori ai acestuia. Oamenii au facut poze in grupuri mari, pe care le-au postat pe retelele sociale. Fotografile arata ca sustinatorii edilului ignora regulile privind distantarea fizica, dar multi dintre ei nu poarta nici masca de protectie.