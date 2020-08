Tariceanu, care nu stia cat costa un bilet de autobuz in Bucuresti, promite gratuitatea transportului public

Problema traficului

Colectarea selectiva

"Ceea ce va propunem astazi - spre deosebire de contracandidatii nostri - este sa renuntam la acest sistem () si sa folosim banii mult mai util, mult mai eficient. Adica, in loc sa ingropam banii acestia in pamant, in tevi, unde avem pierderi uriase, sa folosim banii pentru a subventiona achizitia de centrale individuale de apartament.Va dau un exemplu amuzant: la mine, in blocul in care stau, s-a stricat liftul si stau la ultimul etaj. Intelegeti ce bucurie am, dar nu numai eu, si ceilalti colocatari. Cam acelasi lucru se intampla si cand ti se strica centrala de bloc. Tot blocul ramane fara caldura. Cand se strica termoficarea, cartiere intregi raman fara caldura. Solutia este practicata peste tot in lume este cu sistem de incalzire individual", a precizat Tariceanu cu ocazia lansarii programului "De la Micul Paris, la Marele Bucuresti".El a aratat ca Bucurestiul este prizonier al sistemului centralizat de incalzire si distribuire a apei calde, subliniind ca in ultimii 30 de ani s-a investit "foarte putin" pentru modernizarea acestuia."S-au facut 260 de kilometri din totalul de 4.000 de kilometri. (...) Daca facem un calcul aproximativ, ne trebuie nu mai putin de 480 de ani ca sa refacem tot sistemul de termoficare din Bucuresti, in ritmul acesta, cu niste sume uriase, pe care nu le avem. Ce rezulta? Bani ingropati - aceste conducte trec dupa aceea in subteran - pierderi uriase pe sistem, in fiecare an lucrari de reparatii sau de modernizare care lasa fara apa calda o buna parte a Bucurestiului. (...) Bucuresti este printre ultimele orase din tara care mai foloseste sistemul centralizat", a spus Tariceanu.Luna aceasta, intr-un interviu televizat, candidatul ALDE pentru Primaria Capitalei Calin Popescu Tariceanu nu a stiut pretul unui bilet pentru transportul in comun. Ulterior el a explicat intr-un interviu ulterior ca este "o fire independenta" si ca nu i-a placut niciodata sa depinda de transportul public.In opinia acestuia, traficul reprezinta una dintre "problemele cronice" ale Capitalei, in conditiile in care 1,8 milioane de vehicule circula zilnic in Bucuresti, carora li se adauga alte 700.000 care tranziteaza orasul. In acest sens, el a pledat pentru un transport public "de calitate, eficient, dezvoltat, curat", dar si gratuit."Trebuie in primul rand un sistem de management integrat al traficului, care reduce cu 25-30% timpul petrecut in trafic. Am discutat cu firmele care se ocupa de managementul traficului si Bucuresti nu are un astfel de sistem. Al doilea lucru care va contribui esential este decalarea programului de lucru al angajatilor si a programului de incepere a scolilor, asa cum se intampla peste tot in Europa. Nu in ultimul rand, as mentiona gratuitatea transportului in comun. Nu este populism, ci este un pret pe care trebuie sa il platim pentru a stimula cetatenii sa foloseasca transportul in comun. Sigur ca trebuie benzi dedicate transportului in comun - asa cum se vede in toate capitalele europene - finalizarea urgenta a Centurii Capitalei si incurajarea transportului bland - biciclete, trotinete electrice, scutere electrice", a mentionat Calin Popescu-Tariceanu.Fostul prim-ministru a sustinut, de asemenea, redeschiderea pentru public a Parcului Cotroceni si a parcului de la Palatul Parlamentului."As vrea sa facem niste trasee verzi in Bucuresti. Primul parc care trebuie redeschis publicului prin daramarea gardurilor este Parcul Cotroceni, impreuna cu parcul de la Palatul Parlamentului. La fel, avem acolo o suprafata uriasa, care nu este folosita in interes public larg. (...) Este un bun moment sa gandim cum construim o padure urbana in jurul Palatului Parlamentului, care sa se integreze cu celelalte parcuri din zona", a mai spus el.Alte proiecte sustinute de Calin Popescu-Tariceanu sunt amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei si modernizarea Salii Palatului si a spatiului inconjurator."Sunt putine spatii publice care sa dea culoare, farmec orasului in care traim. Cu arhitectii cei mai buni din Bucuresti, cu urbanistii, am gandit cateva proiecte pentru refacerea unor zone importante din Bucuresti. In primul rand, proiectul care va cuprinde modernizarea Salii Palatului si a spatiului inconjurator.In al doilea rand, reamenajarea Pietei Victoriei, unde este sediul Guvernului, prin aducerea unui important monument de identitate si istorie a poporului roman - amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei. Este un proiect facut de urbanisti, un proiect superb, care amplaseaza Columna lui Traian chiar in axa vizuala care merge pe bulevardul Kiseleff de la Arcul de Triumf. Si vreau ca acest proiect, care a fost gandit prima data in secolul XIX de Mihail Kogalniceanu si apoi de mari oameni politici din Romania, sa prinda contur in mandatul meu. Vreau de asemenea sa amenajam zona de la Fantana Miorita si Gara Baneasa", a precizat liderul ALDE.Tariceanu a subliniat ca Bucurestiul are nevoie de "o sala generoasa de evenimente publice", care sa aiba intre 12.000 - 15.000 locuri, precum si de o sala de concerte cu 2.000 - 2.200 de locuri.Liderul ALDE sustine si colectarea selectiva a deseurilor, in contextul in care gropile de gunoi din jurul Bucurestiului "dau pe-afara"."Trebuie sa incepem sa facem colectarea selectiva a gunoiului. Este un efort si pentru cetateni, si pentru firmele de salubritate. Dar asa se face peste tot: luni - gunoi menajer, marti - sticla, miercuri - plastic, joi - din nou menajer si asa mai departe. Exista solutii, mai ales solutii simple, care nu necesita investitii mari", considera el.Tariceanu a mentionat ca in cartierele bucurestene exista "spatii reziduale" unde pot fi construite parcari. Viitorul Bucurestiului nu poate ramane cantonat la ceea ce este Bucurestiul astazi. El trebuie sa se dezvolte armonios, impreuna cu localitatile din judetul Ilfov, pentru a crea ceea ce se numeste capitala metropolitana Bucuresti. Bucurestiul, asa cum este, se dezvolta si pe zi ce trece devine si mai aglomerat, si mai asfixiat", a precizat presedintele ALDE.