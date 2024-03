Ce salariu are Alexia Eram la revista patronată de Andreea Esca

Dacă salariul Andreei Esca rămâne o dilemă, care probabil nu va fi descifrată niciodată, cel al fiicei ei, Alexia Eram, a fost dezvăluit chiar de ea.

În afara activității de influencer, Alexia lucrează la revista A List Magazin, deținută chiar de mama ei, Andreea Esca.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină.

Momentan, nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing.

Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”, conform FANATIK.

