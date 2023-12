S-au stabilit finaliștii de la America Express. Ce echipă a părăsit aseară competiția

Showul America Express a ajuns în fața marii finale, care este programată după Crăciun. Aseară, una dintre echipe a fost eliminată, fiind vorba de cea formată și Romică și Cătălin Țociu.

”Pentru noi tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ! Nu am crezut o clipă, mă repet, că am să pot să îmi întrec toate fricile pe care le-am avut, la care nici nu mă gândeam… Deci dacă cineva îmi spunea mie că eu fac traseul ăla la pompieri…îl băteam! A fost o adevărată performanță, pentru că trebuie să ai niște calități să ajungi până în stage-ul 9. E foarte complicat și totuși noi doi am găsit cheia!”, a mărturisit Romică Țociu.

Echipele care joacă Finala America Express, sezonul 6

Alexia Eram și Aris Eram

Laura Giurcanu și Sânziana Negru

Vlad Huidu și Giulia Anghelescu

Finala America Express - Drumul Soarelui, care pune la bătaie 30.000 de euro, se va vedea pe Antena 1 și în AntenaPLAY pe 27 decembrie, de la ora 20:30.

