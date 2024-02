O cunoscută actriță, criticată pentru că are fața mai rotunjită. Sindromul de care suferă

Comedianta şi actriţa Amy Schumer a fost criticată, după mai multe apariţii TV recente, de telespectatorii care au observat că faţa ei arată mai rotunjită. În timp ce unele dintre comentariile despre aspectul ei fizic păreau răutăcioase sau nejustificate, Schumer a spus "mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta", deoarece şi-a dat seama că ceva nu era în regulă şi a primit un diagnostic: sindromul Cushing, scrie cbcnews.com.

După ce a apărut la emisiuni precum "Watch What Happens Live" şi "The Tonight Show" pentru a-şi promova show-ul "Life and Beth", Schumer a răspuns comentariilor de pe Instagram. "Vă mulţumesc foarte mult pentru comentariile tuturor cu privire la faţa mea! M-am bucurat de feedback şi deliberare despre aspectul meu, aşa cum fac toate femeile, timp de aproape 20 de ani", a scris ea, cu o urmă de sarcasm.

Ea a spus că faţa ei este mai umflată decât în mod normal, precizând că are endometrioză şi trece prin "lucruri medicale şi hormonale".

Însă, într-un interviu recent cu bloggerul Jessica Yellin, Schumer a declarat, după ce a citit comentariile, că a fost diagnosticată cu sindromul Cushing, care, potrivit Clinicii Mayo, apare atunci când organismul are prea mult cortizol, un hormon, pe o perioadă lungă de timp.

Ce este sindromul Cushing

Simptomele acestei afecţiuni, care poate fi cauzată de administrarea unor medicamente numite glucocorticoizi sau corticosteroizi, pot include o faţă rotunjită, vergeturi roz sau mov pe piele şi o cocoaşă grasă între umeri, potrivit Mayo Clinic, şi ar putea duce, de asemenea, la hipertensiune arterială, pierdere de masă osoasă şi chiar diabet de tip 2.

Schumer a spus că afecţiunea ei a fost cauzată de administrarea de injecţii cu steroizi în doze mari. Ea spune că acum se simte "renăscută" după diagnosticul ei şi, deşi unele forme de Cushing pot fi fatale, ea are un tip care "se va rezolva de la sine".

Ea a spus că, în timp ce avea apariţii publice şi dădea interviuri pentru a promova emisiunea, făcea teste precum RMN-uri şi recoltări de sânge, ceea ce a făcut-o să se îngrijoreze că s-ar putea să nu mai fie prin preajmă pentru a-şi vedea fiul crescând.

"Aşa că aflarea faptului că am genul de Cushing care se va rezolva de la sine şi că sunt sănătoasă a fost cea mai bună veste imaginabilă", a spus ea. "Au fost câteva săptămâni nebuneşti pentru mine şi familia mea".

"În afară de temerile legate de sănătatea mea, a trebuit să fiu şi în faţa camerei de filmat. Dar îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta", a mai spus ea. "Pentru că aşa mi-am dat seama că ceva nu era în regulă".

Scăderea nivelului de cortizol din organism poate ajuta la ameliorarea simptomelor Cushing, iar cu cât începe tratamentul mai devreme, cu atât mai bine, spune Mayo Clinic. Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale care ajută la reglarea răspunsului organismului la stres, potrivit Cleveland Clinic.

Corticosteroizii pot fi utilizaţi pentru a trata mai multe probleme, inclusiv artrita reumatoidă, boala inflamatorie intestinală, astmul şi alergiile, potrivit Mayo Clinic. Aceştia pot fi administraţi pe cale orală, inhalaţi sau injectabili, iar toate aceste forme pot veni cu efecte secundare.

Schumer a spus că suferă de endometrioză, o afecţiune adesea dureroasă în care ţesutul asemănător cu cel din interiorul uterului creşte în afara acestuia.

Când a fost întrebată de Yellin de ce îşi împărtăşeşte informaţiile despre sănătate, Schumer a spus: "Ruşinea şi critica corpurilor noastre în continuă schimbare este ceva cu care m-am confruntat şi la care am fost martoră de mult timp. Îmi doresc atât de mult ca femeile să se iubească pe ele însele şi să fie neobosite atunci când luptă pentru propria sănătate într-un sistem care, de obicei, nu le crede".

"Vreau ca femeile să ştie că este anormal să aibă menstruaţii extrem de dureroase şi să găsească pe cineva cu experienţă în diagnosticarea şi operarea endometriozei", a mai spus ea, adăugând că a suferit o intervenţie chirurgicală pentru această afecţiune care i-a schimbat viaţa. "Vreau ca femeile să preţuiască faptul că se simt puternice, sănătoase şi confortabile în propria piele. Eu sunt extrem de privilegiată să am resursele pe care le am pentru sănătatea mea şi ştiu că nu este aşa pentru majoritatea oamenilor. Sunt recunoscătoare şi vreau să îmi folosesc vocea pentru a continua să lupt pentru femei".