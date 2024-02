Lovitură neașteptată pentru fosta șefă a AEP, la final de proces. Martor: „I-am dat Irinei Socol bani pentru intervenția Anei Maria Pătru la Consiliul Concurenței”

Omul de încredere al Irinei Socol de la Siveco, Gheorghe Sadoveanu, a susținut joi, 22 februarie, că „regina softurilor” i-a cerut 1 milion de euro, din care i-a dat 400.000 de euro, bani despre care șefa lui i-a spus că vor ajunge la președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, prin intermediul Anei Maria Pătru. Declarația vine pe finalul procesului în apel în care fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP) a fost inițial achitată de Tribunalul București pentru trafic de influență.

Tribunalul București notează, în motivarea hotărârii de achitare a Anei Maria Pătru, că procurorii DNA s-au folosit de martori cu identitate protejată pentru a-și susține acuzațiile, în realitate fiind vorba de denunțul unei singure persoane: șefa Siveco, Irina Socol.

Iată că în fața Curții de Apel București a fost chemat ca martor omul de afaceri Gheorghe Sadoveanu, la data faptelor un colaborator apropiat al Irinei Socol de la Siveco, omul de încredere al acesteia.

Ana Maria Pătru era îmbrăcată la termenul de joi cu un sacou maro și pantaloni crem, iar de fiecare dată când martorul ceda întrebărilor judecătorului, își acoperea gura cu colțul unei eșarfe portocalii.

Reamintim că fosta șefă a AEP, Ana Maria Pătru, a fost luată în vizorul DNA în 2 dosare:

, Ana Maria Pătru a fost achitată definitiv pe 7 octombrie 2020. Era acuzată că ar fi luat 210.000 euro de la patroana Siveco Irina Socol, în 2009, pe vremea când era vicepreședinte al AEP, în schimbul derulării unui contract. Tot atunci Pătru ar fi primit un autoturism Land Rover de 15.000 de euro de la reprezentanții Siveco, dar pe parcursul cercetării judecătorești ea a susținut – iar judecătorii au crezut-o – că bolidul de lux era un cadou de la Mihai Cernăianu, un bărbat care se îndrăgostise de ea. În al doilea dosar, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență în legătură cu pretinderea sumei de 1 milion de euro de la reprezentanții Siveco. De data aceasta, faptele ar fi fost comise de Pătru în 2013, în calitate de președinte al AEP, iar procurorii susțin că, în schimbul banilor, aceasta ar fi lăsat să se înțeleagă că va interveni pe lângă Consiliul Concurenței în favoarea Siveco. Decizia de achitare a Tribunalului București nu este definitivă, fiind deja atacată de procurori pe rolul Curții de Apel București.

Cum a înfundat-o martorul pe Ana Maria Pătru la final de proces

În apel, Ana Maria Pătru este judecată de un complet format din judecătorul Mihai Florin Potcoavă (președinte) și judecătoarea Raluca Irina Manu.

Judecătorul Mihai Florin Potcoavă este un magistrat curios din fire, căruia îi plac răspunsurile date cu subiect și predicat, astfel cu reiese din dialogul purtat în sala de judecată cu prilejul audierii martorului Gheorghe Sadoveanu:

Judecător: Mențineți declarațiile?

Martor: Da, îmi mențin în totalitatea declarațiile anterioare.

Judecător: Pe inculpata Pătru Ana Maria o cunoașteți?

Martor: Da. Din vedere.

Judecător: Ați avut o colaborare cu Irina Socol?

Martor: Aveam relații comerciale. Firma mea a avut contracte cu Siveco.

Judecător: Cunoașteți de vreo sumă de bani cerută de Pătru Ana Maria de la Socol Irina?

Martor: Știu ce mi-a zis Irina Socol. Că are o obligație față de Ana Maria Pătru. Nu știu pentru ce…

Judecător: Cunoașteți sau nu cunoașteți?

Avocat: A spus de trei ori că nu cunoaște!

Judecător: Dacă știți sau v-a zis Socol Irina că Ama Maria Pătru i-a cerut bani pentru a interveni la Consiliul Concurentei.

Martor: Da, asta da…

Judecător: Așa, spuneți adevărul!

Martor: În 2012, am fost chemat la Irina Socol în birou, ocazie cu care acesta a spus că are o obligație la Consiliul Concurenței, dar prin Ana Maria Pătru, pentru o suma de bani, respectiv 1 milion de euro.

Judecător: Pentru ce era obligația?

Martor: Pentru a stinge litigiul între Siveco și Consiliul Concurenței. Din câte știu, era vorba despre o amenda din partea Consiliului Concurenței al cărui cuantum nu îl cunosc. Acea obligație consta în stingerea litigiului cu Consiliul Concurenței.

Judecător: V-a zis Socol Irina dacă inculpata Pătru Ana Maria i-a promis sau nu că va interveni favorabil la Chirițoiu Bogdan?

Martor: Da.

Judecător: Da, ce?

Martor: Nu am auzit prea bine…

Judecător: V-a zis în mod clar Socol Irina că Pătru Ana Maria i-a promis că va interveni la Consiliul Concurenței, la Bogdan Chirițoiu?

Martor: Da, mi-a spus Irina Socol că Ana Maria Pătru are o relație bună cu Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței și ca ea va rezolva situația.

Judecător: În ce sens a spus că va rezolva?

Martor: Că îi va da o sumă de bani pentru a stinge litigiul.

Judecător: Și acest litigiu se stingea în mod normal?

Martor: Nu, nu era în mod normal…

Judecător: Păi spuneți așa, că aici vorbim de trafic ce influență! Sunteți și jurist! Cum să stingă litigiul? În mod legal sau nelegal?

Martor: În mod nelegal. Scopul dării acestei sume de bani era ca domnul Chirițoiu să oprească acea sesizare a Consiliului Concurenței.

Judecător: Și ați crezut-o?

Martor: Da. I-am dat banii Irinei Socol.

Judecător: Cât?

Martor: 400.000 de euro. Am scos banii din dividende prin firmă. Ea ceruse 1 milion de euro, dar eu nu aveam atâția bani.

Judecător: De ce i-ați dat? Ați dat cash? E o sumă mare!

Martor: Banii i-am scos din bancă și i-am dat cash la ea (la Irina Socol – n.r.) în birou.

Avocat: Până acum a tot spus că nu știe de nicio sumă de bani!

Judecător: Ne interesează strict în acest dosar, nu în altele.

Avocat: Să se sesizeze Parchetul pentru mărturie mincinoasă!

Martor: Cu Irina Socol eu aveam o înțelegere în 2014 ca în septembrie, la întrunirea Consiliului de Administrație al Siveco, să îmi dea 10% din acțiunile Siveco.

Judecător: Dar banii i-ați dat Irinei Socol fără hârtii, fără nimic. Ați mers pe încredere!

Martor: Da. Pe încredere! Nu s-a încheiat niciun act scris. Am avut încredere în ea și am în continuare.

Judecător: Și, până la urmă, v-a dat Irina Socol acele acțiuni?

Martor: Păi nu mi-a dat, că a fost arestată.

Judecător: Cum ați dat banii? În pungă? În servietă?

Martor: I-am scos din bancă și i-am dat într-o geantă.

Judecător: V-a zis cineva vreodată dacă Ana Maria Pătru i-a pretins ceasuri de lux sau o geantă de la Irina Socol?

Martor: Ele două au fost prietene până la nebunia asta. Am auzit că i-a cerut niște ceasuri. O geantă...

Judecător: Cum v-a spus? Era confidenta dvs.?

Martor: În discuția cu Socol Irina aceasta mi-a spus că nu are să îi dea 1 milion de euro Anei Maria Pătru pentru domnul Bogdan Chirițoiu, că este suficientă și suma de 400.000 de euro și va încerca să facă rost de mai mult. Când erau acele probleme cu Consiliul Concurenței, eu am fost de față la o discuție între Socol Irina și Gogoșoiu (Petronela – n.r.) în care Irina îi spunea acesteia din urmă că trebuie să luam o geantă, două ceasuri și un anume stilou, pentru a i le duce cadou domnului Bogdan Chirițoiu. A zis Irina Socol clar lui Gogoșoiu că urmează să i le dea Anei Maria Pătru pentru domnul Chirițoiu. Precizez că la nivelul Siveco eram un om de încredere pentru Irina Socol. Nu se ferea întotdeauna de mine, dar erau situații în care se ferea.

Judecător: Cunoașteți dacă s-au dat acei bani inculpatei Pătru Ana Maria?

Martor: Nu cunosc.

Judecător: Ați mai discutat, v-a zis Socol Irina dacă a rezolvat?

Martor: Irina Socol mi-a zis în august 2012, după ce i-am dat banii, că totul e ok, că s-a rezolvat la Consiliul Concurenței. Nu am întrebat și nu am cerut niciun fel de detaliu cu privire la această afirmație.

Judecător: Chiar nu v-a interesat? Erau și banii dvs.

Martor: Nu știu, poate i-a dat Anei Maria Pătru, poate nu i-a dat. Ele aveau o relație bună. La momentul când am dat acei bani către Irina Socol nu o cunoșteam personal pe Ana Maria Pătru.

Judecător: Dvs. ați avut control de la Consiliul Concurenței?

Martor: Nu.

Achitarea Anei Maria Pătru și acuzațiile procurorilor DNA

Pe data de 25.05.2023, Ana Maria Pătru a fost achitată în dosarul în care este acuzată că ar fi primit șpăgi de 600.000 de euro de la Irina Socol pentru a-i rezolva problemele firmei Siveco pe lângă Consiliul Concurenței, judecătorul nefiind convins că banii sau bunurile de lux – articole Montblanc și ceasuri Hublot – chiar au ajuns la fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP).

Denunțătoarea Anei Maria Pătru din acest dosar este chiar Irina Socol, reabilitată de instanță pe 19.12.2022, după o condamnare definitivă de 2 ani și 6 luni cu suspendare (3 ani și 6 luni cu executare la fond), pentru evaziune prin tranzacții fictive cu un prejudiciu de 3 milioane de euro.

Irina Socol este supranumită „regina softurilor” după ce firma ei, Siveco România SA, a avut mai multe contracte cu statul.

50 de denunțuri ar fi făcut patroana Siveco la DNA, spuneau avocații în sala de judecată, la ultimele termene din dosarul de trafic de influență al fostei șefe AEP.

Acest lucru a „cântărit greu” pentru judecătorul fondului pe data de 25.05.2023, atunci când a pronunțat decizia de achitare, așa cum rezultă din motivarea soluției, consultată de Ziare.com.

„Cercetând probatoriul conținut în rechizitoriul parchetului, tribunalul constată că macheta pe care a fost construită acuzația are în centru declarațiile martorului denunțător și „colaborator” al organelor de urmărire penală, (Irina Socol – n.r.), singura persoană care pretinde că ar fi purtat discuțiile cu inculpata (Pătru Ana Maria – n.r.) privind „șpaga” și condițiile acordării acesteia, care se completează cu declarații ale unor persoane, foști angajați ai (Siveco România SA – n.r.), care ar fi confirmat o parte dintre împrejurările relevate de către (Irina Socol – n.r.), pe elemente exterioare celor esențiale în configurarea infracțiunii de trafic de influență”, reține Tribunalul în motivarea hotărârii care poate fi citită pe larg aici.