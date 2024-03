Una dintre cele mai iubite cantarete de la noi, criticata dur: Cu genele alea putea sa mature tot mallul

"S-a imbracat in musama. Cu genele alea putea sa mature tot mall-ul" - asa a descris Iulia Albu un outfit recent al Andrei.

Fashion editorul a spus, joi seara, la Kanal D ca, in cazul celor care castiga foarte multi bani, nu e de aplaudat ca isi cumpara haine scumpe, inseamna ca pur si simplu se respecta.

In schimb, a afirmat ca nu intelege de ce multi prefera sa opteze pentru "pantalonii de musama", purtati si de Andra la lansarea unui videoclip, in combinatie cu o jacheta de piele, tot neagra, si ghete in aceeasi nuanta. "Nu sunt in tendinte si nu au fost niciodata", explica fashion editorul.

In plus, nici sa te imbraci din cap pana in picioare in negru nu e o idee buna. "Neinteresant", a conchis Iulia Albu.

"Cu genele acelea putea sa mature tot praful din mall daca se chinuia putin", a mai apreciat fashion editorul, criticand mania pentru gene si unghii false. Cel putin in cazul sotiei lui Catalin Maruta, genele nu se justifica, pentru ca "Andra are gene frumoase in mod natural".

"Are nevoie de un stilist", a concluzionat Iulia Albu.

Andreea Marin arata ca o secretara bine imbracata

Nici Andreea Marin nu a scapat. Desi a fost calificata ca o "aparitie decenta", Andreea Marin a fost pusa la colt pentru "accesoriile, ca de obicei, extrem de ieftine" si manecile foarte lungi.

Ce face Andreea Marin dupa plecarea de la TVR (Foto)

"Arata ca o secretara bine imbracata", a dat Iulia Albu verdictul.

Ads