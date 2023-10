Târg de joburi la Sala Palatului, în weekend. Domeniile în care angajatorii caută oameni cu experiență

Peste 90 de companii vor pune la dispoziţia participanţilor în jur de 7.000 de oportunităţi de carieră din domenii variate, în cadrul unei noi ediţii a evenimentului Angajatori de TOP Bucureşti, care se va desfăşura vineri şi sâmbătă, la Sala Palatului din Capitală.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, oportunităţile disponibile la actuala ediţie Angajatori de TOP sunt din domenii precum Inginerie, IT, Telecom, Financiar-Bancar, Vânzări, Resurse Umane, Achiziţii şi Logistică.

În ceea ce priveşte nivelul de experienţă, candidaţii sunt aşteptaţi cu peste 2.400 de joburi pentru profesionişti, peste 2.500 pentru cei cu o experienţă cuprinsă între 1-5 ani şi cu peste 1.700 de job-uri Entry-Level.

"Participanţii care îşi doresc să obţină sfaturi şi informaţii valoroase care îi vor ajuta în parcusul lor profesional pot participa şi la o serie de sesiuni gratuite de consiliere în carieră şi la workshop-uri gratuite pe diverse subiecte: leadership, crearea unui CV, sfaturi pentru un interviu reuşit, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală şi atingerea succesului în perioadele de criză. Aceste workshop-uri vor fi susţinute de experţii din companii precum BAT Romania, DB Schenker, SLB, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Capgemini Romania, Allianz Services şi TELUS International", se arată în comunicat.

Mai mult, începând cu această ediţie, participanţii vor putea beneficia şi de consiliere financiară gratuită facilitată de cei de la Barometru.

Evenimentul I LOVE Tech revine în cadrul Angajatori de TOP Bucureşti cu cea de-a 2-a ediţie pentru a aduce mai aproape sute de pasionaţi de tehnologie de cele mai mari companii IT din ţară. Cum în cadrul evenimentului vor fi prezentate cele mai noi tendinţe în materie de tehnologie, acestea sunt câteva dintre subiectele despre care participanţii vor avea şansa să obţină informaţii valoroase: Artificial Intelligence, Cybersecurity, QA & Testing, Automation şi AR & VR. Mai mult, cei care îşi doresc o experienţă interactivă pot lua parte la o serie de TechLab-uri.

"Impactul pe care aplicaţiile bazate pe inteligenţă artificială - spre exemplu, ChatGPT, Bard şi multe altele care continuă să apară - îl au asupra pieţei muncii este un subiect de mare interes în prezent. Totodată, este unul care dă naştere la numeroase dezbateri intense, având în vedere atât oportunităţile, cât şi provocările semnificative pe care aceste tehnologii le-au adus. Pe de o parte, aceste aplicaţii pot economisi timp şi resurse pentru angajaţi, permiţându-le acestora să se concentreze asupra atribuţiilor care necesită abilităţi care pot fi înlocuite mai greu de inteligenţa artificială, abilităţi precum inovarea proceselor şi planificarea strategică. Însă, pe de altă parte, există temeri cu privire la posibilitatea ca astfel de aplicaţii să preia locurile de muncă ale oamenilor din anumite sectoare de activitate", transmit organizatorii.

Vulnerabile în acest sens sunt sectoarele care se bazează pe comunicarea şi procesarea informaţiilor, cum ar fi serviciile de asistenţă a clienţilor sau cele de management al datelor. Totuşi, nici joburile care implică un grad sporit de creativitate nu scapă complet de această ameninţare, aceste aplicaţii fiind capabile să redacteze şi să genereze conţinut original.

Reprezentanţii companiilor prezente la Angajatori de TOP Bucureşti îi sfătuiesc pe cei care, în prezent, ocupă funcţia de traducător, operator call-center, vânzător comercial, funcţionar bancar şi copywriter să investească constant în procesul de învăţare şi dezvoltare pentru a fi pregătiţi pentru schimbările pe care inteligenţa artificială le-ar putea aduce asupra joburilor lor.

Totuşi, există şi joburi care nu sunt ameninţate de apariţia acestor tehnologii inteligente. Conform marilor companii care vor lua parte la Angajatori de TOP Bucureşti, acesta este topul celor 5 joburi care vor exista şi în 2033, indiferent de transformările tehnologice care vor continua în anii următori: inginer hardware, programator, agricultor, şofer şi specialist digital marketing.

Mai multe tendinţe de pe piaţa muncii vor fi prezentate în cadrul conferinţei Forecasts for the Romanian Labour Market in 2023-2024 care va avea loc pe 27 octombrie.

Participanţii care îşi doresc să ia parte la eveniment şi să aplice la joburi trebuie să îşi creeze un CV în mod gratuit pe hipo.ro, să descarce versiunea CV Barcode a acestuia şi să o prezinte la standurile companiilor.

Catalyst Solutions este o companie de consultanţă în resurse umane, specializată în soluţii de recrutare şi employer branding.

