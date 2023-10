Atac armat într-un mall. Un adolescent a deschis focul la întâmplare și a ucis mai mulți oameni VIDEO

Un atac armat a avut loc marţi, 3 octombrie, în Siam Paragon, un centru comercial important din Bangkok. Trei oameni au murit și patru au fost răniți, potrivit serviciilor thailandeze de urgenţă, relatează AFP.

Atacatorul, un adolescent, a fost arestat, iar situaţia a ”revenit la calm”, a anunţat premierul Srettha Thavisin.

The police saying he’s safe maybe it’s a trick or something idk but the boy was trying to make the police see something and saying “phi did you see that??”

Maybe it’s a thing police do with people who have mental health problems!! #siamparagon #พารากอนpic.twitter.com/lUMvhwm2y8