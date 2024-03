Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din Fâșia Gaza, lovită de Israel. Ce se mai întâmplă cu negocierile pentru armistiţiu

Israelul a lovit sâmbătă, 9 martie, unul dintre cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, intensificând presiunea asupra ultimei zone din enclavă pe care nu a invadat-o încă şi unde se adăpostesc peste un milion de palestinieni strămutaţi.

Clădirea cu 12 etaje, situată la aproximativ 500 de metri de graniţa cu Egiptul, a fost avariată în urma atacului. Zeci de familii au rămas fără adăpost, deşi nu au fost raportate victime, potrivit rezidenţilor. Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la incident.

Unul dintre cei 300 de locatari ai turnului a declarat pentru Reuters că Israelul le-a dat un avertisment de 30 de minute pentru a părăsi clădirea, în timpul nopţii. "Oamenii s-au speriat, au fugit pe scări, unii au căzut, a fost haos. Oamenii şi-au lăsat lucrurile şi banii", a declarat Mohammad Al-Nabrees, adăugând că printre cei care s-au împiedicat pe scări în timpul evacuării în panică s-a numărat şi soţia însărcinată a unui prieten.

⚡️The occupation destroyed a residential tower crowded with dozens of families in the city of Rafah, last night https://t.co/NJdUqBaRiT pic.twitter.com/dnGEwBFsY6