Imagini înfricoșătoare pentru pasagerii unui zbor comercial. De ce au fost escortați până la aterizare de un avion de luptă VIDEO

Pasagerii zborului Easyjet Londra-Menorca au trăit momente de panică după ce s-au trezit cu un avion de luptă F18 zburând în paralel cu ei până la aterizare.

După o alertă falsă cu bomba, Garda Civilă spaniolă a activat protocoalele de urgență și siguranță, astfel că un F18 a escortat avionul suspectat că ar avea o bombă la bord până la aterizare. Abia ulterior au putut verifica aeronava, iar autoritățile au anunțat că a fost o alarmă falsă, potrivit fanpage.it.

Zborul a decolat la ora 13.40, duminică, 3 mai, când un grup de tineri au lansat un mesaj pe rețelele sociale cum că o bombă ar fi la bord.

Avionul a aterizat la ora 16.44, cu o întârziere de o jumătate de oră, fiind escortat de avionul de luptă încă din momentul în care a intrat în spațiul aerian spaniol. Garda Civilă a pus în aplicare protocolul, verificând toate bagajele și pasagerii din cabină.

Great start to the Holiday. Escorted into land in Menorca. @easyJet pic.twitter.com/qQikMaYegz