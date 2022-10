Piloții avionului prăbușit la Irkuțk s-ar fi sufocat în timpul zborului. Rămas fără combustibil, aparatul a căzut într-o zonă locuită VIDEO

Un avion de vânătoare rus s-a prăbuşit duminică, 23 octombrie, într-o zonă rezidenţială din Irkuțk, în Siberia, au anunţat autorităţile locale.

Există informații că echipajul avionului nu a comunicat timp de 20 de minute, iar piloții au murit în aer.

Jurnaliștii ediției locale „Tvoy Irkutsk”, citând surse, notează că armata rusă efectua teste de zbor pentru două avioane „SU-30 SM”. Unul dintre avioane a reușit să aterizeze, dar al doilea a continuat să fie în aer.

Avionul duplicat a decolat din nou și s-a apropiat de avion, al cărui echipaj a încetat să mai comunice. Piloții au observat că ambii piloți stăteau cu capul în jos - probabil că s-au sufocat din cauza depresurizării avionului.

După ce a rămas fără combustibil, avionul s-a prăbușit în zona rezidențială a orașului.

A Russian Su-30 fighter jet crashes in the Russian city of Irkutsk

It happened right after it took off#Ukraine #WarCrimes #UkraineRussiaWar #Kyiv #Mariupol #Lviv #Kharkiv #Melitopol #Odesa #Crimea #StandWithUkraine #UAarmy #UkraineWar #NATO pic.twitter.com/ewmKzdISCR