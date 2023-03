Suma scrisă ca sugestie de bacșiș pe o notă la restaurant de 123 de lei. "Ciubucul se câștigă, nu se cerșește!"

Bacșișul oferit de clienți la restaurant este trecut pe nota de plată și pe bonul fiscal de la începutul acestui an și se impozitează cu 10%.

În primele două luni de la aplicarea acestei măsuri, bacșișul fiscalizat s-a ridicat la puțin peste 11 milioane de lei, arată datele obținute de Economedia.

La scurt timp de la intrarea în vigoare a acestei măsuri, în mediul online clienții restaurantelor au relatat mai multe situații care i-au nemulțumit.

Sunt cazuri în care pe nota de plată apar sugestii de bacșiș, după cum a descoperit un utilizator al platformei Reddit.

"Ce părere aveți de restaurantele care cer bacșiș?", scrie în textul care însoțește fotografia cu bonul.

"Nu e nevoie de sugestia localului"

În comentarii, cei mai mulți critică ideea. Alții relatează situații asemănătoare.

"Foarte bună! Nu îi mai deranjez cu prezența mea."

" Hmmm, nu! Și asta o zic că și bucătar care primește bacșiș. Dar și ca și client (care mereu lasă).

Nu mi se pare normal să fie nicăieri pe nota de plată sau să se creeze impresia că ar fi obligatoriu.

Este o apreciere în plus față de serviciul primit, după merit, posibilități și așa mai departe. Nicidecum nu e nevoie de sugestia localului.

Mai bine se gândesc cum să ofere o mâncare gătită corect, cu ingrediente de calitate, servită într-un timp rezonabil de către un ospătar fericit, iar atunci nu va mai fi nevoie de nici o sugestie.

Ciubucul se câștigă, nu se cerșește!"

"O să las în continuare cât vreau eu bacșiș, DOAR dacă vreau și consider că servirea a meritat asta."

"Literalmente prima pagină din documentul ANAF despre impozitarea bacsisului descrie cum se procedează:

Operatorii economici au obligaţia de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacşişului oferit, între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei. Notă de plată trebuie să conţînă şi o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacşiş, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacşişului acordat."

"Să impoziteze și pensiile speciale"

"Bacșișul se vrea a fi impozit. Teoretic trebuie să fie rubrică pe bon. Eu unul nu completez rubrica, dar dacă sunt mulțumit de experiență, tot las. Nu mi se pare normal să impozitezi munca. E un fel de "îți iau taxă pentru că ești performant". Să impoziteze și pensiile speciale."

"Părerea mea e că ar trebui interzis. Nu numai că este un venit la gri care în 99% din cazuri nu este impozitat corect, dar mulți oameni se simt cumva presați să lase bacșiș, fie că nu vor să fie percepuți ca fiind zgârciți, fie că se tem că data viitoare mâncarea lor ar putea să conțină mai multe ingrediente."

"Tot cei care zic că nu e ok să lași bacșiș sunt primii care se aprind când prețurile în restaurante cresc. Dacă nu se mai lasă bacșiș, angajatorii vor crește salariile angajaților, dar costurile vor fi apoi incluse în prețurile produselor. În zona serviciilor se perpetuează această practică pentru motivarea angajatului. Problema e calitatea umană și profesională care face ca în practică să nu se confirme teoria."

"Bacșișul a venit 10% direct pe notă, fără să ne întrebe nimic"

"Prezentarea asta e chiar ok. Săptămâna trecută am primit o notă care avea deja inclusă poziția "Bacșiș - 20 de lei". Totalul era calculat cu cei 20 de lei în plus. Iar la final avea și sugestii de cât bacșiș să mai las, ca procent din totalul cu bacșiș deja inclus."

"Și-o încearcă și ei, pentru aia de plătesc cu cardul și nu se uită."

"Am fost vineri la unul care nu doar că a umflat prețurile pentru că acum, vezi domne' îți arată și câte calorii are burgerul pe care îl comanzi, dar și bacșișul a venit 10% direct pe notă, fără să ne întrebe nimic."

"Dacă serviciile sunt OK, dar și mâncarea, las bacșiș doar cash - așa banii ajung la chelneri și bucătari."

