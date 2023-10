Barack Obama avertizează Israelul. Cum vede fostul președinte al SUA războiul statului evreu cu teroriștii Hamas

Fostul preşedinte american Barack Obama avertizează într-o notă postată pe blog că unele dintre acţiunile Israelului în războiul său împotriva Hamas - de exemplu privarea Fâşiei Gaza de hrană şi apă - şi o strategie militară şi politică prea dură s-ar putea întoarce împotriva statului evreu.

”Aş vrea să împărtăşesc câteva reflecţii cu privire la ceea ce se întâmplă în prezent în Israel şi în Fâşia Gaza”, a scris Barack Obama pe blog luni, o postare preluată pe X.

Fostul preşedinte democrat apreciază, în acest rar comentariu cu privire la criza politico-diplomatică în desfăşurare că, dacă Israelul ignoră costul uman al războiului, strategia sa militară ”ar putea sfârşi până la urmă să se întoarcă împotriva lui” - printr-o diminuare a susţinerii internţaionale.

”Decizia Guvernului istraelian de a tăia hrana, apa şi electricitatea unei populaţii civile prizoniere (în Fâşia Gaza) ameninţă nu doar să agraveze o criză umanitară în creştere, ci şi să înăsprească atitudinea palestinienilor timp de generaţii, să erodeze susţinerea mondială a Israelului, să facă jocul inamicilor Israelului şi să submineze eforturile pe termen lung în vederea ajungerii la pace şi la stabilitate în regiune”, avertizează Barack Obama.

”Strategia militară a Israelului trebuie să respecte dreptul internaţional”, îndeamnă el.

Israelul desfăşoară raiduri importante în Fâşia Gaza, după atacul Hamas de la 7 octombrie, soldat cu 1.400 de morţi pe teritoriul israelian, cu obiectivul afişat al eliminării membrilor activi şi a infrastructurilor acestei organizaţii teroriste.

Potrivit autorităţilor Hamas din Fâşia Gaza, peste 5.000 de persoane au fost ucise în enclavă în represaliile Tsahalului. Barack Obama condamnă atacul Hamas şi susţine dreptul Israelului de a se apăra, însă avertizează cu privire la riscurile războiului la adresa civililor.

Reuters scrie că nu a obţinut o confirmare a unui acord între fostul peşedinte şi administraţia lui Joe Biden, fostul său vicepreşedinte timp de opt ani, cu care întreţine relaţii frecvente.

Joe Biden îndeamnă Israelul să nu se lase ”consumat de furie”, ca Statele Unite după atacurile teroriste ale Al-Qaida de la 11 septembrie 2001.

Barack Obama scrie că susţine ”deplin apelul preşedintelui Joe Biden” ca Statele Unite să ajute Israelul să distrugă Hamasul, însă trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că bombardarea intensivă a Fâşiei Gaza cu scopul de a ”aneantiza” mişcarea islamistă palestiniană pune în pericol civilii.

”Israelul are tot dreptul să existe”, scrie Barack Obama, care adaugă că ”poporul evreu are dreptul la o patrie sigură în care are rădăcini istorice vechi”.

”Însă acelaşi lucru este valabil pentru palestinieni”, dintre care mulţi ”au fost deplasaţi la înfiinţarea Israelului şi continuă să fie deplasaţi cu forţa de către o mişcare a coloniştilor, care a primit prea adesea susţinerea tacită sau explicită a Guvernului israelian”, subliniază el.

Barack Obama îi îndeamnă pe liderii palestinieni şi israelieni să se angajeze din nou în favoarea unei soluţii cu două state.

