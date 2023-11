Un bărbat de 40 de ani lucrează „doar 5 ore pe săptămână” și obține un venit pasiv de 160.000 de dolari pe lună. Acesta a început o afacere după ce a fost concediat în 2009, după cum a relatat într-un articol publicat de cnbc.com.

"În 2009, după ce am fost concediat de la locul de muncă în timpul Marii Recesiuni, am început un blog de muzică ca o sursă de venit suplimentar. Nu știam nimic despre afaceri.

Astăzi, am construit două afaceri online cu cifre de afaceri de șapte cifre - o companie de educație muzicală și o marcă de consiliere în afaceri. Împreună, ele aduc aproximativ 160.000 de dolari pe lună în venit pasiv."

Trei minciuni legate de afaceri

"Am învățat multe despre ce este necesar pentru a crea o afacere foarte profitabilă. Întotdeauna spun oamenilor că dacă vor să înceapă o sursă de venit suplimentar sau o companie cu normă întreagă, există trei minciuni pe care trebuie să înceteze să le creadă"

Minciuna #1: Trebuie să lucrezi multe ore pentru a obține un venit mare

"Când am început prima mea afacere, oamenii îmi subliniau importanța „muncii asidue și a efortului”. Se lăudau cu săptămâni de lucru de 80 de ore și cum își luau laptopurile peste tot cu ei.

Dar ca soț și tată, nu doream acest tip de stil de viață. Îmi doream să fiu prezent pentru familia mea. Așa că am luat o decizie cheie de a nu lucra niciodată mai mult de 40 de ore pe săptămână, inclusiv fără nopți sau weekenduri, și de atunci am redus asta la doar cinci ore pe săptămână.

Totul se datorează unui principiu pe care l-am învățat, numit „Legea lui Parkinson”, care spune că munca se extinde pentru a umple timpul alocat pentru finalizare.

Deci, dacă vă concentrați cu adevărat și vă dați 40 de ore pe săptămână pentru a realiza ceva, va dura 40 de ore. Dacă vă dați 80, va dura 80. Impunerea unei constrângeri de timp vă va forța să fiți creativ și concentrat."

Minciuna #2: Ai nevoie de o echipă mare

"Lucrez cu o mică echipă de colaboratori cu normă parțială, dar nu ai nevoie de una pentru a-ți extinde afacerea.

Am gestionat prima mea sursă de venit suplimentar singur, timp de patru ani, înainte de a angaja primul om. Și câștigam în jur de 250.000 de dolari pe an. Când m-am extins ca antreprenor în domeniul consilierii în afaceri, am atins cifre de șase cifre în primul meu an fără niciun colaborator.

Secretul meu constă în automatizare. Sunt un susținător al uneltelor care pot gestiona marketingul prin email, webinariile, livrarea produselor și crearea conținutului."

Minciuna #3: Fericirea ta va crește odată cu creșterea venitului tău

"Am descoperit că, la un moment dat, fericirea ta nu mai crește odată cu venitul tău. De fapt, când vine vorba de bani, fericirea nu este rezultatul obținerii banilor, ci al dăruirii lor.

Cercetările arată că atunci când dăruim bani altora, creierul nostru eliberează endorfine precum dopamina și oxitocina.

Pe măsură ce afacerea ta crește, trebuie să înțelegi că obiectivul final nu poate fi doar să câștigi mai mulți bani. Pe termen lung, acest lucru nu va fi satisfăcător.

În schimb, începe să visezi la modul în care poți da înapoi comunității tale. Acesta, în opinia mea, este cel mai frumos și motivant motiv pentru a construi o afacere foarte profitabilă."

