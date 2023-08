Basescu contra Preda: 102.721 - 67.730 (Opinii)

Cam acesta ar fi scorul. La pauza. Preda a visat intr-o noapte ca va ajunge secretar general PD-L. Nici el nu poate spune daca a fost un cosmar sau un vis frumos. Pana cand se va decide intre cele doua trebuie sa isi povesteasca visul.

Prietenilor, jurnalistilor, colegilor. Toata lumea se uita lung la el, il priveste compatimitor. El nu intelege de ce. In fond a avut un vis pe care merita sa il povesteasca.

E vorba de Cezar Preda, asa cum v-ati dat seama. Cezar Preda din Buzau. Un politician care a preferat intotdeauna linia a doua cand a fost vorba de actiune si linia intai cand era de dat din gura. Cand iese la televizor incearca sa fie politicos. Nu vrea sa isi supere adversarii politici.

De fapt, nu vrea sa supere pe nimeni. Mai putin pe sefii de partid si ministrii PD-L. Cand vine vorba de ei, devine feroce. Critica sa e, in general, constructiva. Adica doar vorbeste, ameninta voalat, se stropseste, dar nimic nu are efect.

Pe Funeriu l-a incoltit din primele zile de mandat. Nici dupa ce a dus la bun sfarsit Legea Educatiei, Funeriu n-a scapat de criticile lui Preda. "Daniel Funeriu este doar un vehicul care a dus Legea Educatiei catre promulgare...Nu intotdeauna cei mai destepti sunt si cele mai bune vehicule in a duce un lucru dintr-un punct in altul". Din aceasta zicere am dedus cu totii ca Funeriu a fost un prost util. Implicit, mai bine un geniu inutil ca Cezar Preda, decat un prost util ca Funeriu.

Tot din vorbele de duh ale lui Preda de la Buzau retinem: "Daca partidul meu n-ar rezista fara Traian Basescu, noi toti care conducem PD-L am fi rusinea istoriei, inseamna ca noi nu am insemnat nimic, inseamna ca noi am fost numai niste oameni care am fost in umbra unui copac si n-am facut nimic. E musai sa facem orice."

Dar chiar orice. Cezar Preda are urmatoarea logica. Ca sa demonstram ca partidul rezista si fara Basescu, trebuie mai intai sa ii taiem capul lui Basescu. Dupa ce "am asasinat" liderul spiritual, urmeaza sa ne umflam muschii si sa castigam alegerile. Un prost de pe margine il intreaba timid pe Cezar: "Si daca nu castigati fara Basescu o sa va intrebati: oare de ce l-am omorat?"

La Preda asasinatul este demonstrativ. Scopul lui este doar "sa aratam ca...". Daca nu ne iese, o sa il jelim pe decedat si o sa ne smulgem parul din cap: ce nevolnici am fost noi! Evident, putem spune in continuare ca noi suntem urmasii "marelui Basescu".

Cezar Preda este un demn urmas. El declara ca a obtinut mai multe voturi decat Basescu in Buzau. Datele il contrazic. La ultimele prezidentiale Basescu a luat 102.721 voturi, iar la ultimele locale, Preda, doar 67.730.

Cu cele 67.730 de voturi Preda se viseaza deja presedintele tarii. A inceput sa numeasca premieri. Nu vrea tehnocrati, vrea politicieni. Se consulta cu partidele la Putere, cu cele din Opozitie si decide el cine sa fie premierul.

Un prost de pe margine il zgaltaie pe geniu si ii spune cu o voce tremuranda: "Trezeste-te, Cezar!"