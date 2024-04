Traian Basescu: Ne-ar trebui un Guvern competent

Presedintele Traian Basescu este de parere ca Romania are nevoie de un Guvern competent, intrucat nu exista alternativa la austeritate si un astfel de guvern ar genera crestere economica durabila si locuri de munca.

Intr-un interviu acordat site-ului caleaeuropeana.ro, Traian Basescu mai vorbeste si despre "lovitura de stat parlamentara" din 2012 si despre un ministru cu dosar penal in instanta.

"Spun clar ca nu exista alternativa credibila la austeritate. Pana la urma, oricine poate intelege ca nu poti scapa de datorii facand alte datorii. Este adevarat, in ultimele saptamani au aparut importanti politicieni europeni de stanga, care sustin ca austeritatea nu este buna. Si eu sustin acelasi lucru, ba chiar spun ca este foarte rea pentru populatie, pentru economie, dar si pentru politicieni, acolo unde astfel de masuri se aplica", sustine Traian Basescu.

Acesta arata insa ca "oricat ar fi de rea austeritatea, ea are consecinte infinit mai usoare pentru populatia si economia unei tari decat imprumuturile cu dobanzi nesustenabile de peste 6 - 7% sau decat intrarea tarii in incetare de plati".

In opinia sa, austeritatea este un instrument de restabilire a echilibrelor macroeconomice ale unei tari, "instrument care trebuie utilizat un timp cat mai scurt dupa care trebuie generata crestere economica durabila daca tara are un guvern competent".

"In cazul Romaniei suntem la stadiul la care echilibrele macroeconomice au fost restabilite, ceea ce ne-ar trebui ar fi un guvern competent care sa genereze crestere economica durabila si locuri de munca. Banii europeni ne stau la dispozitie. Ne trebuie doar competenta si corectitudine ca sa-i utilizam", continua acesta.

In ceea ce priveste Mecanismul de Cooperare si Verificare, "din pacate lucrurile nu evolueaza suficient de convingator in ultimele luni", spune seful statului.

Daca, in opinia sa, "la un moment dat, CSM-ul a parut a fi o institutie instabila si n-am putea spune ca lucrurile stau mult mai bine acum, iar cele semnalate in ultimul raport MCV sunt departe de a fi integral rezolvate si ma refer aici la faptul ca avem, inca, un ministru cu dosar penal in instanta, ceea ce ii face pe europeni sa se uite la noi ca la o tara ce are alte standarde politice decat cele europene, inca incercam tertipuri legislative in Statutul deputatilor si al senatorilor in zona imunitatii sau in aceea a incompatibilitatilor.

Acestea sunt riscuri in ceea ce priveste aderarea in Schengen, iar, pe de alta parte, demonstreaza ca interese politice marunte sunt pentru actuala coalitie mai presus de interesul national".

Cu toate acestea, spune Traian Basescu, "Romania are bune sanse de intrare in Schengen printr-o decizie a Consiliului JAI din decembrie anul acesta".

Basescu este de parere ca Romania s-ar fi aflat deja in spatiul de libera circulatie daca nu ar fi avut loc evenimentele din vara lui 2012.

"Trebuie subliniat ca Romania indeplineste criteriile tehnice pentru aderare si, daca nu ar fi fost lovitura de stat parlamentara din vara anului trecut, cu certitudine, la Consiliul JAI din octombrie 2012, se stabilea intrarea noastra in spatiul Schengen. N-a fost sa fie si la noi nimeni nu pare a se simti responsabil pentru acest lucru.

Ba dimpotriva, responsabilii de amanarea intrarii Romaniei in Schengen par acum a sustine ca au scos tara din izolare".

