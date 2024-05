Ponta: Basescu isi incheie al doilea mandat "absolut jalnic" (Video)

Premierul Victor Ponta a replicat, duminica, acuzatiilor pe care i le-a adus presedintele Traian Basescu si a reactionat la ultimele declaratii si gesturi ale acestuia, aratand ca seful statului isi incheie al doilea mandat "absolut jalnic", el urandu-i "responsabilitate si seriozitate".

Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului l-a acuzat duminica de "grobianism", Ponta a replicat: "Ii urez multa responsabilitate si seriozitate".

Intrebat in legatura cu declaratiile lui Traian Basescu, facute la Palatul Cotroceni, conform carora va vota un anumit partid politic, Ponta a raspuns: "Tocmai din acest motiv i-am urat mai multa responsabilitate si seriozitate pana in noiembrie, cand isi incheie mandatul".

Traian Basescu: Am dreptul sa ma imbrac cum vreau. Votez Partidul Miscarea Populara

"Insa, cu siguranta nu asa trebuie sa se comporte un presedinte care e presedintele tuturor romanilor. Regret faptul ca isi incheie al doilea mandat intr-un mod absolut jalnic", a adaugat Ponta.

Presedintele Traian Basescu a declarat, dumunica, la Palatul Cotroceni, despre fotografiile in care apare imbracat cu tricoul PMP si alaturi de lideri ai acestui partid, ca are dreptul sa se imbrace cum vrea, si ca va vota Partidul Miscarea Populara, pentru ca legea nu ii interzice sa voteze.

Basescu a mai declarat ca nu i-a dat niciun mesaj lui Victor Ponta sa il transmita la Certeze, asa cum a spus premierul, adaugand ca nici nu ar fi putut face acest lucru, dupa "grobianismul" aratat de premier in ultimele zile.

"In timp ce era copios fluierat la Certeze, primul-ministru a simtit nevoia sa spuna ca are de transmis si un mesaj de la mine, crezand ca asa se vor opri fluieraturile. Vreau sa va spun ca nu i-am dat nicun mesaj sa il transmita. Nici nu as fi putut sa o fac, dupa grobianismul pe care l-a aratat in aceste zile", a spus Basescu.