Remușcările unei bunici care și-a trimis nepotul la culcare nemâncat. "S-a supărat, a aruncat farfuria cu mâncare pe jos și s-a spart"

O bunică are remușcări și se întreabă acum dacă a greșit când și-a trimis nepotul în vârstă de cinci ani la culcare fără să mănânce nimic la cină.

Ea susține că băiețelul a refuzat să mănânce ceea ce a pregătit, iar ea nu s-a simțit în stare să gătească altă masă pentru el.

Acum, își pune întrebări dacă a luat o decizie greșită, după ce mama băiețelului s-a supărat pe ea.

Bunica este vegetariană, iar nepotul ei "mofturos" a refuzat să mănânce masa fără carne pregătită pentru cină. Într-o postare pe Reddit, bătrâna de 59 de ani a dezvăluit că fiica în vârstă de 31 de ani și soțul acesteia s-au mutat recent în casa ei din motive financiare. Aceștia au adus cu ei cei trei copii, cu vârste cuprinse între cinci și nouă ani.

"Este mofturos și nu îi place mâncarea mea"

De obicei, fiica femeii este cea care pregătește mesele pentru copiii ei, mai ales că bunica este vegetariană și restul familiei nu. Nepotul de cinci ani al femeii nu a arătat niciodată interes în a mânca mâncarea pe care ea o gătește.

"Este mofturos și nu îi place mâncarea mea".

Într-un weekend, fiica femeii a informat-o că va ieși cu prietenii și are nevoie să aibă grijă de copii pentru o perioadă.

"Am presupus că va fi acasă până la cină, pentru că nu mi-a spus nimic specific despre a face ceva pentru copii", a împărtășit bunica. Cu toate acestea, când a sosit ora nouă seara și fiica nu s-a întors încă, bunica a decis să gătească cina pentru ea și pentru nepoții ei. "Am făcut doar orez și legume aburite pentru mine, pentru că nu eram prea înfometată", a scris femeia. "Am oferit și copiilor, cei mai mari au mâncat, dar băiețelul de cinci ani era supărat."

"S-a supărat și a aruncat farfuria cu mâncare pe jos și s-a spart"

Copilul i-a cerut bunicii să îi pregătească chiftele de pui în schimb. Femeia a recunoscut că avea carne de pui și pesmet la îndemână și știa cum să le facă, dar se simțea inconfortabilă să gătească carne și a refuzat să le pregătească nepotului ei. I-a spus că va trebui să aștepte până când mama lui se întoarce pentru a-i face chiftele de pui.

"S-a supărat și a aruncat farfuria cu mâncare pe jos și s-a spart", a scris femeia. "Am ridicat bucățile de ceramică, dar l-am pus să curețe orezul”.

Femeia a ajuns să își trimită nepotul la culcare fără cină. Când fiica femeii a ajuns acasă în jurul orei 23:00, i-a spus despre ce s-a întâmplat la ora cinei.

"Ea era foarte supărată că l-am lăsat să doarmă flămând", a scris femeia. "I-am spus că a fost doar o seară și că nu moare de foame."

Fiica femeii a criticat-o și pentru faptul că l-a pus pe fiul ei să curețe mizeria făcută pe podea ca și cum ar fi fost "o menajeră", scrie yourtango.com.

Conform bunicii, fiica ei își răsfață prea mult fiul și ar trebui să fie mai aspră, chiar dacă asta înseamnă să îl facă să mănânce mese pe care nu le agreează. Cu toate acestea, ea a întrebat alți oameni online dacă a fost greșit să își trimită nepotul la culcare fără o cină adecvată.

"Profită de faptul că locuiesc cu tine"

Unii comentatori s-au alăturat bunicii, remarcând că nu era responsabilitatea ei să pregătească cina pentru nepoți.

"Pare că profită de faptul că locuiesc cu tine, presupunând că ești o bonă integrată căreia nu trebuie să i se ceară."

"Nu ești obligată să faci chiftele de pui de la zero... aș stabili niște reguli serioase în legătură cu asta dacă aș fi în locul tău, altfel nu vor pleca niciodată din casa ta", a sfătuit-o un alt utilizator.

Alții au remarcat că băiețelul nu urma să moară de foame dacă a ratat o singură cină.

Cu toate acestea, alții au argumentat că bunica ar fi trebuit să pregătească o masă alternativă pentru nepotul ei, având în vedere că era un copil mofturos și flămând. "Nu e ca și cum ar putea să-și facă singur mâncarea," a remarcat un al treilea utilizator. "Dacă nu îți place carnea, găsește altceva ce îi va plăcea. Pâine prăjită și cereale se fac în câteva secunde."

"Sunt și eu vegetarian și nu aș fi gătit carne, dar ai gestionat asta prost," a adăugat un alt utilizator.

Femeia a precizat ulterior că i-a permis băiatului să mănânce câțiva biscuiți înainte de culcare și i-a oferit chiar un sandviș cu unt de arahide și jeleu în loc de orez și legume.

"Un copil care se culcă flămând va avea dificultăți în a adormi"

Trimisul unui copil la culcare flămând poate afecta calitatea somnului, conform Stephanie Jackson, MD, un neurolog pediatric specializat în medicina somnului. "Un copil care se culcă flămând va avea dificultăți în a adormi", a declarat ea pentru Riley Children's Health.

Jackson a sugerat să oferi copiilor o mică gustare înainte de culcare dacă nu au terminat porțiile la cină, pentru a-i ajuta să obțină cantitatea corectă de somn de care au nevoie.

Chiar dacă bunica i-a oferit nepotului ei biscuiți și unt de arahide cu jeleu, problema mai mare pare să fie lipsa de comunicare între bunica și fiica ei.

Dacă femeia dorea să iasă cu prietenii pentru seara respectivă, ar fi trebuit să o întrebe explicit pe mama ei dacă ar putea să aibă grijă de copii și să le gătească cina - și ideal ar fi furnizat chiar și masa pentru fiul ei mofturos. Bunica ar fi trebuit, de asemenea, să-i comunice fiicei sale că, dacă copiii nu mănâncă ce a pregătit pentru ei, atunci vor trebui să aștepte ca mama lor să ofere o opțiune alternativă.