Pedeapsa primită de bărbatul din Sibiu care și-a ucis cu o furcă un câine ținut legat. Noi informații despre agresor

Un bărbat din comuna Țichindeal, județul Sibiu, și-a aflat sentința după ce a omorât un câine cu o furcă.

Bărbatul a fost reținut după ce, în februarie, imaginile barbare în care lovea cu o furcă doi câini pe care îi ținea legați au apărut pe rețelele de socializare. Potrivit anchetei Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu, faptele s-au petrecut în vara anului 2022.

Agresorul, în vârstă de 41 de ani, a fost acuzat pentru ”uciderea animalelor cu intenție, fără drept, respectiv schingiuirea animalelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 republicată”.

Recent, Judecătoria Agnita a pronunțat prima sentință pe fond: 2 ani și șase luni de închisoare cu suspendare, potrivit Turnul Sfatului.

”Condamnă pe inculpatul H.P., căsătorit, situație militară recrut, studii gimnaziale, fără ocupație, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept. In baza art. 25 alin. 3 lit. b) din LEGEA nr. 205 din 26 mai 2004, cu aplicarea art.396 alin.1, 2, 10 rap. la art. 374 al. 4 C. pr. Penală, condamna același inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor. În baza art. 38 alin. 1 cu aplicarea art. 39 alin.1 lit. b C. penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 6 luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsa ), executând în final pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare”, se arată în sentința judecătoriei Agnita.

