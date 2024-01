Corupția din armata lui Xi. Soldații chinezi au folosit combustibil pentru rachete pentru a-și pregăti mâncarea

Un fost ofițer al Armatei de Eliberare a Poporului a declarat că soldații chinezi au folosit combustibil pentru rachete pentru a-și pregăti mâncarea. El a vorbit pentru Radio Free Asia despre aceste incidente și alte probleme de corupție. Rapoarte recente au evidențiat noi probleme în cadrul Armatei lui Xi, cum ar fi rachetele umplute cu apă, relatează Business Insider.

Fostul ofițer a declarat că el și alți membri ai personalului obișnuiau să folosească combustibilul de la rachete pentru a găti. Exemplul a scos în evidență problemele din trecut ale armatei chineze, în timp ce APL și conducerea chineză se confruntă cu noi probleme care ar putea împiedica eforturile Chinei de a-și transforma forțele armate într-o armată de talie mondială care poate lupta și câștiga războaie.

Yao Cheng, identificat ca fiind un fost locotenent-colonel și ofițer de stat major în cadrul APL care a fugit în SUA în 2016, a declarat pentru Radio Free Asia, finanțată de guvernul american, că în timpul serviciului său militar – din interviurile sale ar reieși că a slujit înainte de extinderea eforturilor de modernizare a armatei- militarii obișnuiau să fure componente ale armelor din cauza lipsurilor.

Yao a admis că atât el, cât și alți camarazi „scoteau combustibil din rezervoarele avioanelor pentru a-l folosi la gătit, acesta fiind ecologic și fără miros”.

„Când găteam la hotpot scoteam combustibilul solid din rachete bucată cu bucată, pentru că nu erau suficiente provizii”, a mărturisit el.

Când avea nevoie să gătească, „se ducea adesea la armurărie și cerea o bucată mică, rotundă, de combustibil solid.” Hotpot este o masă tradițională chinezească în care preparatele sunt fierte și menținute fierbinți într-un vas.

Fostul ofițer chinez a făcut observații similare într-o postare pe X, unde a dezvăluit că soldații chinezi furau din resursele militare pe care le aveau la locul de muncă. Yao a scris că personalul din transporturi vindea gaz, cel al navelor de război motorină, iar personalul forței de rachete sustrăgea combustibil, asemenea furturi nefiind deloc neobișnuite.

Descrierea de către Yao a experiențelor sale în cadrul APL a venit în contextul în care există rapoarte care documentează probleme continue de corupție în cadrul forțelor. Serviciile secrete americane au descris câteva cazuri, inclusiv rachete umplute cu apă în loc de combustibil și silozuri de rachete cu capace disfuncționale, potrivit Bloomberg.

Deși aceste rapoarte evidențiază probleme, nu este clar în ce măsură aceste probleme au un impact asupra capacităților și pregătirii generale a Chinei.

Armata chineză a cunoscut mai multe schimbări la nivelul conducerii în ultimul an, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la loialitatea în rândurile sale și la controlul liderului chinez, Xi Jinping, precum și la încrederea acestuia în APL. Poate cea mai șocantă demitere a avut loc în octombrie 2023, când ministrul Apărării, generalul Li Shangfu, a fost înlăturat din funcție după ce a dispărut din atenția publicului timp de două luni. La vremea respectivă, oficiali americani au declarat pentru The New York Times că Li fusese investigat pentru corupție.

