Cel mai bun regizor de la Premiile Oscar 2024: "Povestea este una dintre cele mai dramatice pe care le cunosc”

Christopher Nolan a câştigat primul său premiu Oscar la categoria regie cu drama "Oppenheimer", despre omul din spatele dezvoltării bombei atomice în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Nolan era considerat marele favorit la Oscarul pentru regie după ce a câştigat cu acest film şi un Glob de Aur, un premiu BAFTA, Critics Choice şi un premiu al Sindicatului Regizorilor din America.

Christopher Nolan a semnat şi scenariul pentru "Oppenheimer" şi a produs filmul alături de soţia lui, Emma Thomas. Filmul a primit 13 nominalizări la Oscar.

"Povestea lui Oppenheimer este una dintre cele mai dramatice pe care le cunosc şi sunt multe, multe aspecte care o fac atât de convingătoare", declara regizorul înainte de premiera filmului din vara anului trecut.

Christopher Nolan, cunoscut pentru filmele sale cerebrale, a mai fost nominalizat la Oscar pentru scenariu în 2002 cu "Memento", film pe care l-a şi regizat. El a mai fost nominalizat pentru regie în 2019 cu drama despre cel de-al Doilea Război Mondial "Dunkirk".

La această categorie au mai fost nominalizaţi Justine Triet ("Anatomy of a Fall"), Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon"), Yorgos Lanthimos ("Poor Things") şi Jonathan Glazer ("The zone of Interest").

Ads