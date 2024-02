Liderii extremiști din România și Ungaria, luați la rost în presa ucraineană. ”Tovarășii Târziu și Toroczkai pot merge în Donbas”

În ultima săptămână, liderii partidelor naționalist-extremiste din România și Ungaria, Claudiu Târziu și Laszlo Toroczkai, au anunțat aproape concomitent că țările lor sunt gata să anexeze o parte din teritoriile Ucrainei, în cazul înfrângerii acesteia în războiul cu Rusia.

Liderul AUR, Claudiu Târziu, a subliniat că nici măcar nu este împotriva ieșirii României din NATO și a adăugat că este nevoie de „un dezgheț în relațiile dintre România și Rusia”.

"Bucovina de Nord nu poate fi uitată. Sudul Basarabiei, Ținutul Herța, Transcarpatia - tot ce a aparținut și continuă să aparțină națiunii române trebuie să se întoarcă în granițele statului", a spus patetic Târziu.

La rândul său, László Toroczkai ce reprezintă partidul Mi Hazánk („Patria noastră”) a anunțat și el pretenții față de Transcarpatia.

„Noi, ca partid al Ungariei, revendicăm Transcarpatia”, a spus el.

Publicația ucraineană Dialog a analizat declarațiile aproape simultane ale celor doi lideri extremiști:

”Este demn de remarcat faptul că nu este prima dată când acești camarazi (ale căror cravate roșii sunt clar vizibile de sub jachete) au făcut astfel de declarații provocatoare. Chiar și în primele zile ale invaziei Ucrainei de către Forțele Armatei Ruse, Târziu s-a declarat „pregătit de a întinde mâna Rusiei”.

Și Toroczkai, în noiembrie 2022, când am avut bătălii sângeroase pentru regiunile Herson și Donbass, a urat Poloniei, cu ocazia Zilei Independenței, să aibă din nou o graniță comună cu Ungaria și a publicat o fotografie făcută în 1939, după capturarea Transcarpatiei, unde un polonez și un ungur își dau mâna la punctul de frontieră.

În acest caz, un lucru este bun: Budapesta și Bucureștiul, oficial, nu susțin idei atât de agresive și nu revendică teritoriul Ucrainei”, scriu jurnaliștii ucraineni.

”Partidul AUR, pe care îl reprezintă Târziu, a câștigat 19% la ultimele alegeri parlamentare, iar Mi Hazank al lui Toroczkai și mai puțin - 5,88%. Ambele sunt în minoritate, dar faptul că astfel de partide radicale au reprezentanți în parlament, deși puțini, este deprimant, așa că răspunsul nostru se adresează atât politicienilor care au spus aceste lucruri, când Ucraina sângerează, cât și celor care i-au votat. Vrem să le reamintim tovarășilor Târziu și Toroczkai, precum și alegătorilor lor, că Ucraina și România, precum și Ungaria, și-au recunoscut reciproc independența cu mai bine de 30 de ani în urmă, când acești doi naționaliști erau încă tineri și slab educați. Dar, judecând după retorica lor, în ciuda studiilor la universități, educația lor nu a evoluat prea mult de-a lungul anilor”, concluzionează ziariștii de la Kiev.

România și Ungaria sunt membre nu doar ale NATO, ci și ale Uniunii Europene. Prima organizație garantează protecția colectivă, iar a doua garantează diverse avantaje economice și sociale, inclusiv posibilitatea de a călători liber prin Europa.

”Ne întrebăm dacă alegătorii AUR și Mi Hazánk (în special celor cărora le place să se relaxeze pe Coasta de Azur, Tenerife și alte stațiuni europene) sunt gata să renunțe la beneficiile UE și să schimbe Franța și Spania pentru Lacul Baikal (din Rusia), deoarece aceasta este exact opțiunea pe care o vor avea dacă aceștia doi, veniți la putere, decid brusc să anexeze o parte a unei alte țări europene.

Merită să ne amintim că există o țară precum Republica Moldova, în care trăiesc oameni foarte loiali României. Mai mult, mulți dintre ei se consideră chiar români. Și totuși, deși Bucureștiul oficial a stabilit relații foarte calde cu românii din Moldova, în toți acești ani nu s-a hotărât niciodată să-și extindă teritoriul în detrimentul statului vecin”, se arată în articol.

”Dacă alegătorii AUR și Mi Hazank s-au plictisit în Europa și le plac loviturile artileriei ruse, atunci pot veni la noi și se pot distra în acele zone populate care sunt bombardate cu regularitate de către „prietenii lor dragi” rușii. Ei pot merge prin câmpuri minate chiar în Donbass și pot „întinde o mână” către Rusia... Cel mai probabil, își vor întinde nu brațele, ci picioarele”.

”Deși Ucraina și România au avut perioade dificile în relațiile lor, în ultimii ani am găsit înțelegere reciprocă și am dezvoltat un parteneriat cu drepturi depline, iar atacul rusesc din 2022 a adus Ucraina și mai aproape atât de România, cât și de Ungaria. Cetățenii celor două state (și, din fericire, aceștia sunt majoritatea) au înțeles de mult ce fel de monstru și-a stabilit reședința la Kremlin și de ce este necesar să se ajute Ucraina, deoarece dacă ucrainenii nu ar fi supraviețuit acum doi ani, armata rusă ar fi fost deja sub ferestrele lor, iar alegătorii din Toroczkai și Târziu nu s-ar fi gândit la Transcarpatia, ci la cum să se evacueze rapid în Occident”.