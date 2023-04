Dispută între PNL și PSD pentru comasarea alegerilor. Ce argumente aduc liberalii și de ce se opun social-democrații SURSE

PNL a insistat în ultimele săptămâni pentru comasarea unui rând de alegeri din 2024, având o listă de argumente pe care vrea să le prezinte în interiorul coaliției. Cu toate astea, PSD, deocamdată, se opune cu vehemență.

În urmă cu o săptămână, liberalii au decis într-o ședință formarea unui grup de lucru care să analizeze opțiunea alegerilor locale cu cele parlamentare, având în spate o serie întreagă de argumentări și sondaje. Conform unor surse liberale, PNL a realizat un sondaj în teren din care a rezultat că 60% din cei chestionați ar fi de acord cu comasarea alegerilor, în timp ce 70% au susținut că nu ar avea dificultăți la vot dacă vor fi 6 buletine de vot.

„Trebuie să venim cu o abordare legală, constituțională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta“, a afirmat premierul Nicolae Ciucă, luni, 10 aprilie, legat de opțiunea comasării.

Conform surselor citate, unul din principalele argumente ale liberalilor pentru comasarea alegerilor din 2024 îl reprezintă economia la bugetul de stat. Conform AEP, ultimele alegeri locale din 2020 au costat 195 de milioane de euro, în timp ce parlamentarele s-au ridicat la 124 de milioane de euro. În total, ultimele patru rânduri de alegeri au costat aproximativ 516 milioane de euro, liberalii susținând că dacă alegerile s-ar realizat la comun s-ar face o economie de 260 de milioane de euro, echivalentul a 52 de km de autostradă la câmpie.

Un alt argument al liberalilor, care ar putea fi folosit și la CCR o reprezintă instabilitatea politică care ar putea fi generată de către patru rânduri de alegeri într-un singur an, însemnând practic că anul 2024 ar fi unul sacrificat campaniilor electorale. În final, PNL susține că România nu își permite să fie vulnerabilă în contextul regional actual și că țara noastră are nevoie de reacții ferme și rapide pentru a se putea apăra. Un an plin de incertitudine politică internă ar restrânge viteza de reacție. Ultimul argument folosit de liberali este „oboseala” electorală. Aceștia amintesc că prezența la vot este în continuă scădere și că de obicei o parte din alegători nu se mai prezintă și la alte runde de alegeri dacă au votat deja într-un interval apropiat.

PSD taie elanul liberalilor

Conform unor surse Ziare.com, liberalii vor merge săptămâna viitoare într-o întâlnire a coaliției pentru a prezenta argumentele comasării alegerilor. Totodată, liberalii caută soluții și la CCR, unde comasarea ar putea să pice. Concret, pentru a organiza în același timp alegeri locale și parlamentare, puterea trebuie să prelungească mandatele cu încă trei luni, însă trebuie să invoce motive importante, cum a fost în 2020 pandemia.

O nouă problemă, de data asta etică, ar fi în cazul candidaților care ar avea voie să-și facă campanie electorală pentru toate rândurile de alegeri. Iar, în scenariul comasării localelor cu parlamentare, un candidat poate fi atât pe listele de primari cât și pe cele pentru Camera Deputaților sau Senat. Dacă respectivul candidat ajunge să fie ales pentru ambele fotolii, atunci va fi nevoit să renunțe la unul dintre ele. Surse din vârful PNL explică pentru Ziare.com că această problemă ține de partide, care decid pe cine înscriu pe liste.

Până să ajungă liberalii cu propunerea în coaliție, social-democrații au declarat în repetate rânduri în spațiul public că se opun comasării alegerilor. Liderul PSD Marcel Ciolacu a subliniat săptămâna trecută că aceasta nu reprezintă o prioritate a românilor. În mod ironic, tot Ciolacu este cel care în ultimele luni a amenințat cu alegerile anticipate.

Mesajul social-democraților a fost repetat o săptămână mai târziu, marți, 11 aprilie, de către purtătorul de cuvânt al partidului Radu Oprea. Acesta a susținut că PSD are alte priorități.

”Nu cred că această problemă este pe agenda de astăzi, de mâine, de lunile următoare, de iarna următoare a cetățenilor din România. Din contră, aș putea să spun că toate problemele economice și sociale pe care le vedem, de la inflație și nevoia de a lupta cu ea și de a scădea creșterea inflației în perioada imediat următoare, sperăm ca până la sfârșitul anului să fie dintr-o cifră, să nu mai fie din două cifre (...), toate măsurile pe care trebuie să le luăm astăzi pentru fermierii din România, acestea sunt temele importante”, a afirmat acesta,

Oprea mai adaugă că ”trebuie să vorbim despre economie, nu despre politicieni. Probabil că atunci când vorbim despre comasarea alegerilor, este mai mult despre politicieni, decât despre cetățeni, iar PSD se concentrează pe a găsi soluții în guvernare pentru cetățeni”.