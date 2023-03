Refuzul amar al lui Xi Jinping. Contractul pe care Putin voia sa-l vadă semnat cu disperare. ”China poate aștepta oricât”

Rusia avea nevoie disperată de un nou contract de gaz cu China din cauza situației catastrofale a Gazprom, dar Xi Jinping l-a refuzat pe Putin.

Vizita pompoasă a președintelui chinez Xi Jinping la Moscova s-a încheiat fără decizia cheie pe care Kremlinul o aștepta.

În ciuda faptului că președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Xi un "prieten drag" și a rostit un toast pentru sănătatea sa, delegația chineză nu a semnat un nou contract pentru cumpărarea de gaz rusesc și construirea gazoductului Power of Siberia II.

Putin a oferit Chinei 98 de miliarde de metri cubi de gaz pe an - de șase ori mai mult decât pompează Gazprom în prezent - și a declarat că un nou proiect de gazoduct de 50 de miliarde de metri cubi pe an era aproape de acord.

Dar declarația comună semnată de Xi nu menționează conducta, referindu-se doar la "consolidarea parteneriatului" în sectorul energetic. Xi nu a spus nimic despre gazul rusesc în declarația de presă.

Contractul chinezesc este extrem de necesar pentru Gazprom, care a pierdut piața europeană și mai mult de jumătate din exporturile sale de anul trecut. Fluxul său de gaze către Europa a scăzut la nivelurile din ultimii ani ai URSS, iar anul acesta este posibil să se întoarcă la zilele lui Leonid Brejnev și Iuri Andropov.

"Gazprom are o situație dezastruoasă în ceea ce privește exporturile", a declarat pentru Reuters o sursă apropiată companiei. China va cumpăra 22 de miliarde de metri cubi de gaz în acest an - de șapte ori mai puțin decât consuma UE înainte de război. În plus, costul acestor livrări este de 290 de dolari pe mia de metri cubi, în timp ce prețul contractului pentru Europa este de 1.000 de dolari în decembrie, a estimat analistul BCS Ronald Smith.

Reducerea pentru China este de până la 70%. Problema este că Beijingul "pur și simplu nu are nevoie (de gaz suplimentar)", a declarat Butt Odgerel, analist senior la Energy Policy Research Foundation.

China nu vrea să repete greșeala Europei și intenționează să își diversifice furnizorii, mai ales că nu există nicio problemă - SUA, Qatar, Australia și Turkmenistan vor să vândă gaze, subliniază el: "Este o piață a cumpărătorilor. Și, dacă Rusia nu face o ofertă extrem de atractivă, China poate aștepta oricât de mult dorește”.