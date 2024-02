Dictatorul de la Phenian amenință din nou: ”Vom pune capăt Coreei de Sud”

Dictatorul Kim Jong Un ameninţă, la o ceremonie de marcare a înfiinţării armatei nord-coreene, la sediul Ministerului Apărării, că Phenianul nu va ezita să ”pună capăt” Coreei de Sud, în cazul unui atac, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, în contextul în care relaţiile între cele două Corei se află la cel mai scăzut nivel.

Coreea de Nord - dotată cu arma nucleară - a declarat anul acesta Coreea de Sud drept ”principalul său inamic”, a închis agenţii dedicate reunificării şi a ameninţat să intre în război în cazul oricărei încălcări teritoriale.

”Dacă inamicul îndrăzneşte să recurgă la forţă împotriva ţării noastre, vom lua o decizie îndrăzneaţă care va schimba istoria şi nu vom ezita să ne mobilizăm toate puterile (militare) pentru a-i pune capăt”, a ameninţat dictatorul, citat de KCNA.

”Pacea nu este un lucru pe care-l cerşeşti sau pe care-l dai în schimb în negocieri”, a declarat el la un eveniment la sediul Ministerul Apărării de marcarea a înfiinţării armatei nord-coreene, potrivit KCNA.

Banquet Given to Celebrate 76th Founding Anniversary of KPA

Pyongyang, February 9 (KCNA) -- A banquet was given on February 8 on the occasion of the 76th founding anniversary of the heroic Korean People's Army pic.twitter.com/2SZ1lGSVPi