Cristian Preda: La intalnirea de duminica vor participa si europarlamentarii PD-L

La intalnirea democrat-liberalilor de duminica vor participa si eurodeputatii, discutiile urmand sa raspunda la o serie de intrebari privind remanierea si restructurarea, anunta europarlamentarul PD-L Cristian Preda.

"Orice schimbare va fi inutila daca nu va fi bazata pe raspunsuri clare la intrebarile de mai sus.Am speranta ca o parte din raspunsuri vor fi formulate la intalnirea PDL de duminica seara, de la Snagov, unde au fost invitati si deputatii europeni ai partidului de guvernamant", scrie Cristian Preda pe blog.

Pedelistul este de parere ca, desi se vorbeste de mai multe zile despre remaniere si restructurare, se folosesc mai degraba zvonuri, aluzii, idei imprecise.

"Cred ca discutia ar trebui concentrata in jurul urmatoarelor intrebari: exista o viziune alternativa despre guvernare si, in primul rand, solutii de reluare a cresterii, in lipsa carora austeritatea nu produce decat o inhibare a consumului? exista o sustinere politica in PD-L pentru o asemenea schimbare?

Pot fi gasiti parteneri de incredere pentru o noua formula de guvernare, care sa dea mai multa stabilitate executivului? exista persoane mai competente decat cele din actualul guvern si care sa fie dispuse sa asume guvernarea in conditiile de astazi, sau exista doar carcotasi lipsiti de orice solutie? poate fi diminuata tensiunea sociala semnificativa acumulata in ultima vreme?", mai scrie el.

Parlamentarii PD-L vor avea duminica o intalnire, la Snagov, dupa ce motiunea de cenzura a fost respinsa in Parlament, la intrunire fiind asteptat sa participe si presedintele Traian Basescu