CTP are o premoniție sumbră: "Nu doar evreii vor fi măcelăriți"

Cristian Tudor Popescu urmărește atent conflictul armat din Israel și atrage atenția asupra unui fapt care poate avea consecințe devastatoare pentru umanitate.

Reputatul jurnalist crede că oricât de inuman și irepetabil ar părea un abator pentru oameni închis de Istorie, el poate fi redeschis oricând

"Free Palestine!. Acesta e strigătul omniprezent în demonstrațiile de stradă din Occident. Ceea ce e greu de înțeles, având în vedere subiectul acestor zile negre, Gaza-Israel.

Fâșia Gaza este liberă. De 17 ani încoace, de la retragerea armatei și administrației israeliene, acolo nu mai există picior de evreu. Au avut loc alegeri, în urma cărora Fâșia a fost luată în stăpânire de Hamas și apoi n-au mai avut loc niciun fel de alegeri. Conducerea Hamas n-a făcut nimic pentru dezvoltarea zonei și totul pentru a aduna armament și a ataca periodic, cu ferocitate, Israelul.

Zidul de protecție, controlul aerian și maritim pe care Israelul le-a menținut erau inevitabile în astfel de condiții. Da, Gaza e o închisoare în aer liber, dar temnicerii, pentru care nici aerul nu trebuie să fie liber, sunt Hamas. Deci, Free Palestine, de cine?

O altă manifestare dominantă este sfâșierea și arderea drapelului israelian. Nu a pozei lui Netanyahu. Adică „From the River to the Sea, Palestine will be free!” înseamnă distrugerea totală a statului Israel – niciun cuvânt despre soluția Două State. Și exterminarea evreilor până la unul, obiectivul declarat al Hamas.

În Gaza mor acum copii. Dar pogromul din 7 octombrie asupra civililor israelieni, de la fașă, la barbă albă, care prin cruzimea dincolo de om face concurență Soluției Finale a lui Hitler, e pur și simplu trecut sub tăcere. În spatele lozincilor pro Palestina stă vechea idee că omorârea evreilor este FIREASCĂ. Și asta se și întâmplă, oriunde s-ar afla, fără opreliști de vârstă și gen, de la diplomatul înjunghiat în Beijing, până la tânăra președintă de sinagogă înjunghiată în Detroit. Nu e de mirare că asta e filozofia în Iran, unde, până la evrei, Poliția Moralei Musulmane tocmai a mai omorât în bătaie încă o adolescentă iraniancă pentru purtarea neconformă a vălului. Dar în Europa Holocaustului...

Reînvăț ce începusem să uit: oricât de inuman și irepetabil ar părea un abator pentru oameni închis de Istorie, el poate fi redeschis oricând. Și nu doar evreii vor fi măcelăriți", a scris CTP pe facebook.

Ads